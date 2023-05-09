Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya'da miting düzenledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da taşlı saldırıya uğramasının ardından bir olay da Sakarya'da yaşandı. Son dakika gelişmesinin ardından Kılıçdaroğlu'na saldırı mı yapıldı? Kılıçdaroğlu'nun otobüsüne Sakarya'da saldırı mı oldu? Merak edildi.

Kılıçdaroğlu'na saldırı mı yapıldı? Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya'da miting düzenledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da taşlı saldırıya uğramasının ardından bir olay da Sakarya'da yaşandı. Son dakika gelişmesinin ardından Kılıçdaroğlu'na saldırı mı yapıldı? Kılıçdaroğlu'nun otobüsüne Sakarya'da saldırı mı oldu? Merak edildi. İşe detaylar...

KILIÇDAROĞLU'NUN SEÇİM OTOBÜSÜNE SALDIRI

Sakarya'da miting düzenleyen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsüne 15 yaşındaki bir çocuk taşlı saldırı gerçekleştirildi. Otobüsün camı kırılırken, çocuk gözaltına alındı. Kılıçdaroğlu'nun şikayetçi olmadığı çocuk daha sonra serbest bırakıldı.

OTOBÜSÜN CAMI KIRILDI



Mitingin ardından alandan ayrılan Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu seçim otobüsüne 15 yaşındaki bir çocuk taşlı saldırı düzenledi. Kılıçdaroğlu yaralanmazken, otobüsün camı kırıldı.

KILIÇDAROĞLU ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olaydan sonra çocuk gözaltına alındı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şikayetçi olmadığı çocuk daha sonra serbest bırakıldı. Kılıçdaroğlu, daha sonra miting alanından ayrıldı.