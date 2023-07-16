Kılıçdaroğlu'na ait ses kaydı nedir gündeme geliyor. Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na ait olan iddia ettiği ses kaydını yayınladı. Tanju Özcan, bir toplantıdan Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydını paylaştı. Kılıçdaroğlu'na ait ses kaydı nedir merak ediliyor. Peki, Kılıçdaroğlu'na ait ses kaydı nedir? Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na ait olan iddia ettiği ses kaydını yayınladı!

Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu iddia ettiği ses kaydını paylaştı: Partiden atın gitsin bu adamı, arkasında kimlerin olduğunu iyi biliyorum

Partiden kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen Özcan, bir toplantıdan Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydını yayınladı. Kılıçdaroğlu'na ait ses kaydı nedir merak ediliyor. Kılıçdaroğlu'na ait ses kaydı nedir sorusu gündeme geliyor. Kılıçdaroğlu'na ait ses kaydı nedir? Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na ait olan iddia ettiği ses kaydını yayınladı! Detaylar haberimizdedir…

KILIÇDAROĞLU'NA AİT SES KAYDI NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde Bolu'dan Ankara'ya 10 gün süren "Değişim ve Adalet" yürüyüşü gerçekleştiren ve öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen Tanju Özcan, bir toplantıdan Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydını paylaştı. Kayıtta Kılıçdaroğlu iddia edilen kişinin, "Partiden atın gitsin bu adamın ne işi var. Şimdi kalktı başka bir şeyler yapıyor. Arkasında kimlerin olduğunu gayet iyi biliyorum" ifadelerini kullandığı duyuluyor.

TANJU ÖZCAN, KILIÇDAROĞLU'NA AİT OLAN İDDİA ETTİĞİ SES KAYDINI YAYINLADI

Özcan'ın, "İyi dinleyin lütfen" başlığıyla yayınladığı videoda Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanıyor: "Partiden atın gitsin bu adamın ne işi var. Oturduk karar verdik, partiden atılması için yüksek disiplin kuruluna sevk ettik. Kurul 'Hayır. Biz 1 yıl süreyle partiden ihraç ederiz' dedi. Bizim etki edecek halimiz yok.

Çünkü kurul üyelerini Kurultay seçiyor. Şimdi kalktı başka bir şeyler yapıyor. Arkasında kimlerin olduğunu gayet iyi biliyorum. Niçin bunları yaptığını da gayet iyi biliyorum. Ama bunu dillendirmiyoruz."

Tanju Özcan ise paylaşımında şu açıklamaları yaptı:

İyi dinleyin lütfen… Sayın Kılıçdaroğlu, dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak' "Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz" ifadesini kullanmışsınız.

"ARKAMDA HERHANGİ BİR GİZLİ GÜÇ YOK"

Arkamda herhangi bir 'Gizli Güç' yok. Halkın gücü var. Ayrıca ben kimsenin maşası olmam. Amacım da gizli değil, 'Değişimin Gn. Başkan'dan başlaması…'

İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim. Yeter artık düşün CHP'nin yakasından.