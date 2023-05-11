Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildi. Daha sonrasında ne olacağını merak eden birçok seçmen tarafından Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi davet etti mi? sorusu merak edildi. Peki, Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi davet etti mi? Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye davette bulundu mu?

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde sabah saatlerinde kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından partisinin genel merkezinde açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi davet etti mi? Sorusu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından yapılan açıklamanın ardından gündeme geldi. Bu nedenle birçok kişi internet üzerinde konuya ilişkin aramaları gerçekleştiriyor. Peki, Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi davet etti mi? Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye davette bulundu mu?

KILIÇDAROĞLU MUHARREM İNCE'Yİ DAVET ETTİ Mİ?

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin" dedi. Kılıçdaroğlu, paylaşımına ünlü şarkıcı Barış Manço'nun "Halil İbrahim Sofrası" şarkısını iliştirdi.