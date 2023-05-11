Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildi. Ardından, Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından İnce hakkında yorum yaptı. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce hakkında ne dedi ve Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye hangi şarkıyı söyledi soruları gündeme geliyor. Peki, Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce hakkında ne dedi? Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye hangi şarkıyı söyledi?

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce hakkında ne dedi ve Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye hangi şarkıyı söyledi soruları araştırılıyor. Muharrem İnce 2023 genel seçimlerinde cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından İnce hakkında yorum yaptı. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce hakkında ne dedi ve Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye hangi şarkıyı söyledi soruları merak ediliyor. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce hakkında ne dedi? Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye hangi şarkıyı söyledi? Detaylar haberimizdedir…

KEMAL KILIÇDAROĞLU, MUHARREM İNCE HAKKINDA NE DEDİ?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2023 genel seçimlerinde cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı aldı. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…"

KILIÇDAROĞLU, MUHARREM İNCE'YE HANGİ ŞARKIYI SÖYLEDİ?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararına yönelik yorumda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin" dedi. Kılıçdaroğlu, paylaşımına ünlü şarkıcı Barış Manço'nun "Halil İbrahim Sofrası" şarkısını iliştirdi.