Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, 'Millet Buluşmaları' programı kapsamında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte AK Parti ve MHP'nin kalesi olan Konya'ya geldi. Peki, Kılıçdaroğlu Konya ziyareti iptal mi edildi? Kılıçdaroğlu Konya ziyareti neden iptal edildi? Kılıçdaroğlu Konya ziyareti videosu izle!

Kılıçdaroğlu, Ereğli'deki konuşmasında Konya'yı ülke yaptı, sosyal medyada gündem oldu

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Millet Buluşmaları' programı kapsamında Konya'ya geldi. Kılıçdaroğlu'na Konya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti. Peki, Kılıçdaroğlu Konya ziyareti iptal mi edildi? Kılıçdaroğlu Konya ziyareti neden iptal edildi? Kılıçdaroğlu Konya ziyareti videosu izle!

KILIÇDAROĞLU KONYA ZİYARETİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Konya'nın Ereğli ilçesinde 'Millet Buluşmaları' programında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, daha sonra Ereğli'de esnaf ziyareti gerçekleştirmek istedi. Ancak Kılıçdaroğlu, yoğun ilgi ve kalabalık nedeniyle programını iptal etmek zorunda kaldı. Burada yurttaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Öncelikle bütün esnaf arkadaşlarıma selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Esnaf arkadaşlarımı bu kalabalıkta ziyaret etme şansım yok. Çünkü kalabalığız, onlara zarar vermek istemiyorum. Bütün genç arkadaşlarımdan söz aldım. Sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız. Otoriter yönetimi, demokratik yollarla yolcu edeceğiz. Hep birlikte yapacağız bunu.