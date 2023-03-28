Kılıçdaroğlu Konya hakkında ne dedi? (VİDEO) Kılıçdaroğlu'ndan Konya gafı! Konya Hollanda'dan büyük bir ülke sözleri videosu!

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'daki 'Millet Buluşması'nda vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu, tarım alanında yapacakları çalışmalardan bahsederken dikkat çeken bir gafa imza attı. Peki, Kılıçdaroğlu Konya hakkında ne dedi? Kılıçdaroğlu'ndan Konya gafı! Konya Hollanda'dan büyük bir ülke sözleri videosu!

Kılıçdaroğlu Konya gafı! CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'daki 'Millet Buluşması'nda vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu, tarım alanında yapacakları çalışmalardan bahsederken dikkat çeken bir gafa imza attı. Peki, Kılıçdaroğlu Konya hakkında ne dedi? Kılıçdaroğlu'ndan Konya gafı! Konya Hollanda'dan büyük bir ülke sözleri videosu haberimizde...

"KONYA, HOLLANDA'DAN BÜYÜK BİR ÜLKE"

Seçim turlarına devam eden Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak Konya'da vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında tarım alanında yapacakları çalışmalardan bahseden Kılıçdaroğlu, "Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun "Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke, toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke. 18 milyon 700 bin dekar tarım arazisi var sadece Konya'da. Konya bakıldığında tarımda bir numara ama buranın da sorunları var. Türkiye'nin de sorunları çok büyük. Tarımın da sorunları çok büyük." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Sizlerle beraber olmak, sizlerle Türkiye'nin sorunlarını konuşmak benim de görevlerimden birisidir. Mevlana'yı ve onun felsefesini öğrenmek ve halka anlatmak ve adaleti dünyaya anlatmak görevimiz. Benim size sözüm var bu ülkeye adaleti getireceğim. Adalet sadece mahkeme salonunda tecelli etmez. Madem ki kainat adalet üzerine inşa edildi, adaleti hayatımızın her alanında gerçekleştirmek zorundayız.

"ÇİFTÇİNİN BORÇLARININ FAİZLERİNİ SİLECEĞİM"

KOP projesi nedeniyle Konya Ovası'na su gelmiyor bir türlü. O suyu getireceğim, o çiftçiyi mutlu edeceğim. Kırsalda çalışan bütün gençler ve kadınların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Bütün çiftçilere, üreticilere sesleniyorum; sizin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine borçlarınızın faizlerini sileceğim. Siz kazanacaksınız. Dışarıdan fasulye, arpa, canlı hayvan, mercimek... Tamamını bitireceğiz, herkes üretecek, herkes kazanacak.

"STOPAJI SIFIRLAYACAĞIZ"

Havza bazlı planlama yapacağız. Kim neyi üretecek belli olacak. Bir yıl sonra kaçtan satacak belli olacak. Formül; maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat. Hiçbir üretici zarar etmeyecek. Çiftçilere kırmızı mazot vereceğiz. KDV'si, ÖTV'si olmayacak. Hiçbir çiftçinin, üreticinin traktörü, pulluğu, hayvanı asla haczedilmeyecek. Çok sayıda veteriner, ziraat mühendisi işsiz. Kırsalda köy okullarını açtıktan sonra, bu yıl içerisinde 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. İmamı, öğretmeni, veterineri olacak. Esnaf sahipsiz olmayacak. Sicil affı çıkaracağız. Pandemi döneminde esnaf zor durumda kaldı, o dönemde verilen kredi faizlerini sileceğiz. Stopaj var, o stopajı sıfırlayacağız.

"İLK YAPACAĞIMIZ İŞ İSRAFI ÖNLEMEK"

Altı lider söz verdik, bir araya geldik. İsraf haramdır diye biliyoruz. İlk yapacağımız iş israfı önlemek. İkinci iş, parlamentodan bir yasa çıkaracağız; hiçbir aile kendisini sahipsiz hissetmesin. Her aile sosyal devletin koruması altında olsun. Aile Destekleri Sigortası kanunu çıkaracağız. 1971 yılından bu yana çıkması gereken bu kanun çıkmadı. Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç ettirmeyeceğiz. Eğer Aile Destekleri Sigortası'ndan yararlanıyorsa, çocukların tüm giderlerini devlet karşılayacak.

"MALVARLIĞIMI TÜRKİYE ÖĞRENECEK"

Cumhurbaşkanlığı adaylığım kesinleştiğinde malvarlığımı bütün Türkiye görecek. Temiz bir siyaseti getireceğiz. Vatandaş ile siyasetçi arasında güven köprüsünü yeniden inşa edeceğiz.

"BAY KEMAL SÖZÜNDEN DÖNMEYECEK"

Buraya iki değerli arkadaşımla geldim. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş. Birleşe birleşe kazanacağız. Her bir genci, arkadaşınızı ikna edeceksiniz, sandığa gidecekler ve Millet İttifakı'na oy verecekler. Bay Kemal verdiği sözden asla dönmeyecek."