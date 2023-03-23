Kılıçdaroğlu KHK vaadi verdi mi? Kemal Kılıçdaroğlu KHK için ne dedi?
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Kılıçdaroğlu KHK vaadi verdi mi? Kemal Kılıçdaroğlu KHK için ne dedi?
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Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sözleri gündem olurken Kılıçdaroğlu KHK vaadi verdi mi ve Kemal Kılıçdaroğlu KHK için ne dedi merak edildi.
KILIÇDAROĞLUKHK VAADİ VERDİ Mİ?
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu "KHK Mağdurları Bitsin İstiyorsanız Bana Oy Vereceksiniz" dedi.