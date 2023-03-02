Kılıçdaroğlu kaç seçim kaybetti? Kemal Kılıçdaroğlu kaç defa seçime girdi?

14 Mayıs seçim kararının açıklanmasından sonra siyaset gündemi ısındı ve siyasetçiler ile ilgili istatistiki bilgileri merak edildi. Bu konuda en çok merak edilen isimlerden biri de Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Peki, Kılıçdaroğlu kaç seçim kaybetti, kaç defa seçime girdi?

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Siyaset gündemi ısınırken seçim gündemi tüm ülkeyi sardı. Vatandaşlar siyasetçiler hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu isimlerin en önemlilerinden biri de Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Peki, Kılıçdaroğlu kaç seçim kaybetti, kaç defa seçime girdi?

KILIÇDAROĞLU KAÇ DEFA SEÇİM KAYBETTİ?

Kemal Kıılıçdaroğlu, 2010 yılında Deniz Baykal'ın genel başkanlık görevinden istifa etmesinin ardından yapılan 33. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda 1.189 oy alarak Genel Başkan seçilmiştir. 2011 Türkiye genel seçimlerinde partisinin oyunu %5,11 oranında artırmıştır. CHP'nin de desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu'nun 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinden sonra parti içinde kendisine karşı yöneltilen eleştiriler artmıştır. Aynı yıl yapılan 34. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda tekrar Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına seçilmiştir.

Kemal Kılıçdaroğlu Genel Seçim verileri:

Wikipedia

1. 2011 Türkiye genel seçimleri ve 2014 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde girdiği ilk seçim olan 2011 seçimlerinde, yüzde 25,98 oy alarak AK Parti'nin ardından ikinci oldu ve ana muhalefet görevini sürdürdü.

2. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığını yaptığı CHP Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri için kullandığı seçim kampanyası sloganı ''Anadolu'nun Kemal'i'' oldu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimde partisi %24,95 oy oranıyla tekrar ikinci sırada kaldı.

3. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri

Genel Başkanlığını yaptığı CHP Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri için kullandığı seçim kampanyasının sloganı "Milletçe alkışlıyoruz" ve "Önce Türkiye" şeklinde oldu. Kılıçdaroğlu'nun şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Memleket isterim" şiirini okuduğu reklam filmi televizyon kanallarında yayınlanmaya başlandı.

4. 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu

OHAL koşullarında gidilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bizzat meydan meydan gezerek yürüttüğü kampanya sonunda, seçmenin yüzde 51'i yeni sisteme "Evet" dedi.



5. 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi çalışmaları

Kemal Kılıçdaroğlu 5 Eylül 2022 günü FOX TV'nin sabah programı "Çalar Saat"te 6'lı masayı işaret ederek, "Üzerimde uzlaşma olursa adaylığa hazırım" sözleriyle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olma iradesini ilk kez net olarak ortaya koydu.