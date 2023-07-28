28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ardından Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazanan isim oldu. Peki seçim sonuçlarından sonra Kılıçdaroğlu istifa mı etti? Kılıçdaroğlu istifa açıklaması nedir? Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? İşte detaylar…

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Kılıçdaroğlu istifa etti mi? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ardından Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazanan isim oldu. Peki, seçim sonuçlarından sonra Kılıçdaroğlu istifa mı etti? Kılıçdaroğlu istifa açıklaması nedir? Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? İşte detaylar…

KILIÇDAROĞLU İSTİFA MI ETTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV'de katıldığı Mevzular Açık Mikrofon programında kendisine yöneltilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda kaybetmesi halinde 'istifa' ihtimali sorusuna "Hiç endişe etmeyin, ikinci turda kazanacağız" yanıtını vermişti. Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarının ardından konu ile ilgili henüz açıklama yapmadı.

KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDECEK Mİ?

Seçim yenilgisinin ardından parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde sesler yükselmeye başlıyor. Daha önce Kılıçdaroğlu, parti yönetimi ile gerçekleştireceği toplantıları işaret ederek "MYK'da, Parti Meclisi'nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.