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Kılıçdaroğlu istifa mı etti? Kılıçdaroğlu istifa açıklaması nedir? Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?

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28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ardından Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazanan isim oldu. Peki seçim sonuçlarından sonra Kılıçdaroğlu istifa mı etti? Kılıçdaroğlu istifa açıklaması nedir? Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? İşte detaylar…

CHP'de değişime ant içmiş! İmamoğlu bu kez yazdığı köşe yazısıyla isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu vurduCHP'de değişime ant içmiş! İmamoğlu bu kez yazdığı köşe yazısıyla isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu vurdu
Kılıçdaroğlu hakkında bomba iddia: Genel başkanlığı düştüKılıçdaroğlu hakkında bomba iddia: Genel başkanlığı düştü

Kılıçdaroğlu istifa etti mi? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ardından Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazanan isim oldu. Peki, seçim sonuçlarından sonra Kılıçdaroğlu istifa mı etti? Kılıçdaroğlu istifa açıklaması nedir? Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? İşte detaylar…

KILIÇDAROĞLU İSTİFA MI ETTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV'de katıldığı Mevzular Açık Mikrofon programında kendisine yöneltilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda kaybetmesi halinde 'istifa' ihtimali sorusuna "Hiç endişe etmeyin, ikinci turda kazanacağız" yanıtını vermişti. Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarının ardından konu ile ilgili henüz açıklama yapmadı.

Kılıçdaroğlu istifa mı etti? Kılıçdaroğlu istifa açıklaması nedir? Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?

KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDECEK Mİ?

Seçim yenilgisinin ardından parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde sesler yükselmeye başlıyor. Daha önce Kılıçdaroğlu, parti yönetimi ile gerçekleştireceği toplantıları işaret ederek "MYK'da, Parti Meclisi'nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haber Editörü Haberler.com - Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu 3. Sayfa Gündem Politika Güncel Haberler

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