Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle ayrılamaması sonrası koltuğu tehlikeye giren CHP lideri Kılıçdaroğlu, verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen "Genel başkanlığı bırakacak mısınız?" Sorusuna yanıt verdi. Peki, Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu Genel başkanlıktan istifa edecek mi?

KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDECEK Mİ? KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDECEK Mİ?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinin ardından genel başkanlığı da sorgulanır hale gelen Kılıçdaroğlu, "Görevi bırakacak mısınız?" sorusuna "Ona parti karar verir tabi doğal olarak" şeklinde yanıt verdi.

MYK üyelerinin istifa etmelerini yorumlayan Kılıçdaroğlu, "CHP Parti Meclisi üyeleri her seçimden sonra olduğu gibi, bu seçim sonrası da doğal olarak kendileri istifa dilekçelerini verdiler. Daha önceki seçimlerde de veriyorlardı. Bu partimizde geleneksel bir durum. Parti Meclimiz de bugün (Cumartesi) toplanacak. Doğal olarak seçim sürecini konuşacağız. MYK da arkadaşlar görüşlerini ifade ettiler. Partimizin seçim süreci, yapılan harcamalar ve diğer konularla ilgili Merkez Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlara bilgi verildi. Her konu bütün ayrıntılarıyla ele alındı, konuşuldu. Onların soruları, görüşleri alındı. Artılarımız eksilerimiz değerlendirildi" dedi.

Partisinin olağan kurultayını seçim nedeniyle ertelediklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, bundan sonraki süreci ise şöyle anlattı: "Olağan kurultayımızı yasalara göre yapacağız. Ona da Parti Meclisimiz karar verecek. Bunun için hukukçu arkadaşlarımız bir tarihlendirme yapıyor. O tarihlendirme içerisinde belli aşamalarda ilçe, il kongreleri, sonra kurultay yapılacak. Belli bir süreç var ve o süreç içerisinde bunları tamamlayacağız."