28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi bugün yapıldı. Kesin olmayan verilere göre sandıkların şu ana kadar yüzde 96'sı açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.28, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.72 oldu. Seçim sonuçları bu şekilde biterse, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazanan aday olacak. Peki seçim sonuçlarından sonra Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu istifa etti mi?

Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi bugün yapıldı. Kesin olmayan verilere göre sandıkların şu ana kadar yüzde 96'sı açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.28, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.72 oldu. Seçim sonuçları bu şekilde biterse, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazanan aday olacak. Peki seçim sonuçlarından sonra Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu istifa etti mi? Detaylar...

KILIÇDAROĞLU İSTİFA ETTİ Mİ?



Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV'de katıldığı Mevzular Açık Mikrofon programında kendisine yöneltilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda kaybetmesi halinde 'istifa' ihtimali sorusuna "Hiç endişe etmeyin, ikinci turda kazanacağız" yanıtını vermişti. Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarının ardından konu ile ilgili henüz açıklama yapmadı.

ERDOĞAN ÖNDE BAŞLADI

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının saat 18.15 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 97'si açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.21, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.79 olarak açıklandı.