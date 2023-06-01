14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde yüzde 44.88 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'taki ikinci turda ise yüzde 47.82 oy alarak rakibi Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybetti. Sonuçların ardından muhalif kesimde Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları yapıldı. Peki, Kılıçdaroğlu istifa edecek mi 2023? Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den istifa edecek mi, başkanlığı bırakacak mı? Kılıçdaroğlu istifa sorusuna ne cevap verdi? İşte detaylar...

Kemal Kılıçdaroğlu istifa ediyor mu? Kılıçdaroğlu istifa mı edecek? Kılıçdaroğlu ne zaman istifa eder? Kılıçdaroğlu istifa sorusuna ne yanıt verdi? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Kılıçdaroğlu istifa edecek mi 2023? Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den istifa edecek mi, başkanlığı bırakacak mı? Kılıçdaroğlu istifa sorusuna ne cevap verdi? İşte ayrıntılar...

KEMAL KILIÇDAROĞLU İSTİFA MI EDECEK 2023?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından hakkında istifa çağrıları yapılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa edip etmeyeceği soruldu. Kılıçdaroğlu, "CHP çok köklü bir parti. CHP'de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kuralları karar verir. Şimdi bu süreci yaşıyoruz. MYK'da, Parti Meclisi'nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İSTİFA SORUSUNE NE YANIT VERDİ?

CHP'nin merakla beklenen MYK toplantısı öncesi HalkTV'den Fikret Bila, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na istifa sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu, bu soruya şöyle yanıt verdi: "CHP çok köklü bir parti. CHP'de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kuralları karar verir. Şimdi bu süreci yaşıyoruz. MYK'da, Parti Meclisi'nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız."

Kılıçdaroğlu'na parti içinde bir gerginlik olup olmadığını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla arasında bir tartışma olup olmadığına da soruldu. Kılıçdaroğlu, "Hiçbir sorun yok. Hiçbir gerginlik yok. Hep birlikte konuşup, değerlendirip yol haritamızı belirleyeceğiz" yanıtını verdi.