Ümit Özdağ basın açıklaması SON DAKİKA! Ümit Özdağ açıklama yaptı mı? Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ buluştu mu?

Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ buluştu mu ve Ümit Özdağ basın açıklaması yaptı mı merak ediliyor. 2. turda hangi cumhurbaşkanı adayını destekleyeceği merak konusu olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün bir açıklama yapacak. Peki, Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ buluştu mu? Ümit Özdağ basın açıklaması!

28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimleri öncesi hangi adayı destekleyeceği merak konusu olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile görüşme yapacak. Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ buluştu mu? Ümit Özdağ basın açıklaması! merak ediliyor. Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ buluştu mu? Ümit Özdağ basın açıklaması! gündeme geliyor. Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ buluştu mu? Ümit Özdağ basın açıklaması! Detaylar haberimizdedir…

KILIÇDAROĞLU İLE ÜMİT ÖZDAĞ BULUŞTU MU?

2. turda hangi cumhurbaşkanı adayını destekleyeceği merak konusu olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün bir açıklama yapacak. Kılıçdaroğlu'nun yanında durması beklenen Özdağ'ın, hangi şart ile destek vereceği merak konusu olurken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Özdağ sosyal medya hesabından mültecilerin gitmesini isteyen gençlere seslenerek, "Söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ BASIN AÇIKLAMASI

Zafer Partisi lideri dün akşam ise "Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet İttifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti" demişti.

ÜMİT ÖZDAĞ KİMİ DESTEKLEYECEK?

Süreç dikkatle takip edilirken mutabakat metninde hangi şartların bulunduğu merak konusu oldu. Gözlerin çevrildiği açıklamaya saatler kala Özdağ'ın attığı tweet ise kafaları karıştırdı. Mültecilerin gönderilmesini isteyen gençlere sosyal medyadan yanıt veren Özdağ, "Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi'ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye'yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00'i bekleyin." ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ'IN ŞARTI BAKANLIK MIYDI?

Bu açıklamanın ardından herkes Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile İçişleri Bakanlığı karşılığında anlaşarak mutabakata vardığı yorumunu yaptı.