Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ açıklaması nedir ve Zafer Partisi 2. turda kimi destekleyecek soruları gündeme geliyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ açıklaması nedir ve Zafer Partisi 2. turda kimi destekleyecek merak ediliyor. Peki, Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ açıklaması nedir? Zafer Partisi 2. turda kimi destekleyecek?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ATA İttifakı'nın ana bileşeni olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmesi başladı. Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ açıklaması nedir ve Zafer Partisi 2. turda kimi destekleyecek merak ediliyor. Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ açıklaması nedir ve Zafer Partisi 2. turda kimi destekleyecek sorularına yanıt aranıyor. Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ açıklaması nedir? Zafer Partisi 2. turda kimi destekleyecek? Detaylar haberimizdedir…

KILIÇDAROĞLU İLE ÜMİT ÖZDAĞ AÇIKLAMASI NEDİR?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ATA İttifakı'nın ana bileşeni olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmesi başladı. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu Ankara'daki Zafer Partisi Genel Merkez binası önünde karşıladı. İkili tokalaşırken kameralara poz verdikten sonra içeriye girdi. Görüşmede ilk turda yüzde 5 oya ulaşan Sinan Oğan'ın 2. turdaki tavrının konuşulması bekleniyor. Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu Zafer Partisi Genel Merkez binası önünde karşıladı. İkili, tokalaşırken basın mensuplarına poz verdikten sonra içeriye girerek görüşmeye başladı.

ZAFER PARTİSİ 2. TURDA KİMİ DESTEKLEYECEK?

Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimlerindeki tavrının konuşulması bekleniyor. Öte yandan birkaç gün önce Gazeteci Kürşad Oğuz, "Sinan Oğan'la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. 'Kararımızı 19 Mayıs'ta açıklayacağız' dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hala sürüyormuş." diye paylaşımda bulunmuştu.

OĞAN, İLK TURDA YÜZDE 5,17 OY ORANINA ULAŞMIŞTI

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.50 oyuna karşılık, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 oy aldı. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5.17 oy oranına ulaştı.