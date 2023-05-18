Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan ne zaman görüşecek ve Kılıçdaroğlu ile Sinan görüşeceği tarih belli oldu mu soruları gündeme geliyor. 14 Mayıs seçiminde aldığı oy sonrası 2. turun belirleyicisi olarak görülen Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği merak edilirken Kılıçdaroğlu ile görüşeceği tarih belli oldu. Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan ne zaman görüşecek? Kılıçdaroğlu ile Sinan görüşeceği tarih belli oldu mu? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan ne zaman görüşecek?

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs seçiminde yüzde 5.17 oy oranına ulaşarak, 2. tur için tüm gözlerin çevrildiği isim haline geldi. Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan ne zaman görüşecek ve Kılıçdaroğlu ile Sinan görüşeceği tarih belli oldu mu merak ediliyor. Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan ne zaman görüşecek ve Kılıçdaroğlu ile Sinan görüşeceği tarih belli oldu mu sorularına yanıt aranıyor. Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan ne zaman görüşecek? Kılıçdaroğlu ile Sinan görüşeceği tarih belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

KILIÇDAROĞLU İLE SİNAN OĞAN NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

14 Mayıs seçiminde aldığı oy sonrası 2. turun belirleyicisi olarak görülen Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği merak edilirken, beklenen görüşmenin tarihi belli oldu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile Oğan yarın bir araya gelecek. 2. turda hangi adayı destekleyeceği merak konusu olan Oğan, yarın CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

KILIÇDAROĞLU İLE SİNAN GÖRÜŞECEĞİ TARİH BELLİ OLDU MU?

Öte yandan; gazeteci Kürşad Oğuz dün yaptığı paylaşımda Sinan Oğan'ın kararını 19 Mayıs'ta açıklayacağını duyurmuştu. Oğuz, "Sinan Oğan'la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. 'Kararımızı 19 Mayıs'ta açıklayacağız' dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hala sürüyormuş" ifadelerini kullanmıştı.