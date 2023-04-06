Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Sayın İnce'yi ziyaret ettiğimiz toplantıda değil ama teklif yapıldı. Uzlaşma olmadı." açıklamasına Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den yanıt gecikmedi. Peki, Kılıçdaroğlu ile Muharrem ince ittifak yapacak mı? Kılıçdaroğlu ile Muharrem ince görüştü mü, görüşecek mi?

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak Muharrem İnce çıkışı: Teklif yaptık ama olmadı

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçime gidilen süreçte en çok tartışılan isimlerden birisi oldu. Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan İnce muhalefetin, "Kemal Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekil" çağrılarına olumlu yanıt vermedi. Peki, Kılıçdaroğlu ile Muharrem ince ittifak yapacak mı? Kılıçdaroğlu ile Muharrem ince görüştü mü, görüşecek mi?

KILIÇDAROĞLU İLE MUHARREM İNCE İTTİFAK YAPACAK MI?

Geçtiğimiz hafta Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ağırlayan İnce, görüşmenin ardından sert açıklamalarda bulundu. İnce, CHP'nin en son kendisine geldiğini söyleyerek tepki gösterirken, görüşmede CHP'nin kendisine teklif yapmadığını belirtti. İnce, "Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU İLE MUHARREM İNCE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Habertürk Tv'de soruları yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin açıklamalarıyla ilgili konuştu. Birinci turda seçimi alacaklarına inandığını, söyleyen Kılıçdaroğlu, İnce'ye teklif yapıldığını ancak uzlaşma sağlanamadığını kaydetti. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Ben birinci turda sonucu alacağımıza inanıyorum. Sonuçta sağduyu galip gelecek. Ülke bu halde iken, işsizlik diz boyu iken, gençler iş bulamazken, soğanın tanesi 7.5, 10 lirayı bulmuşken. Bunun bir an önce bitmesi lazım. Son düzlüğe girdiğimizde seçmenin sağduyusuna güveniyorum.

"İNCE'YE TEKLİF YAPILDI, UZLAŞMA OLMADI"

Sayın İnce'yi ziyaret ettiğimiz toplantıda değil ama teklif yapıldı. Ayrıntıya girmek istemem. İşin özeti; teklif yapıldı. Uzlaşma olmadı. Bana göre üzerimize düşeni yaptık. Karşı tarafı suçlamak istemem. Bana göre bize düşeni yaptık.