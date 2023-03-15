Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yapacağı ziyaretin tarihi belli oldu. Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek mi, ne zaman ziyaret edecek? merak ediliyordu. Detaylar...

Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret etti mi? Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yapacağı ziyaretin tarihi belli oldu. Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek mi, ne zaman ziyaret edecek? merak ediliyordu. Detaylar haberimizde...

KILIÇDAROĞLU HDP'Yİ NE ZAMAN ZİYARET EDECEK?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde HDP'ye yapacağı ziyaretin tarihi belli oldu. Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te HDP Genel Merkezi'nde Eş Genel Başkanlar Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile bir araya geleceği öğrenildi. Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu'nun adaylığının resmen ilan edilmesi sonrası Sancar, "Kendisini görüşmeye bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

GÖRÜŞME HDP GENEL MERKEZİ'NDE

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın yapacağı görüşme, HDP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı'nın 6 Mart toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakın Cumhurbaşkanı Adayı olarak duyurulmuştu. Aynı gün katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisini görüşmeye bekliyoruz" demişti.

KILIÇDAROĞLU: ELBETTE HDP'Yİ ZİYARET EDECEĞİM

Kılıçdaroğlu da, bu çağrıya karşılık, "Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye'nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir?" açıklamasını yapmıştı.

AKŞENER: MASAYA ASLA GETİREMEZLER

Millet İttifakı'nın bileşenlerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, söz konusu görüşme planı hakkında "CHP, HDP ile görüşebilir. Ama masaya asla getiremez" demişti.

HDP'Lİ BULDAN: BİZİM DERDİMİZ BASİT HESAPLAR DEĞİL

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, geçen hafta yaptığı Meclis Grup Toplantısı'nda KIlıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutluyorum, adaylığı hayırlı olsun diyorum" demiş ve "Bizim derdimiz basit hesaplar değil, politik ilkeler ve halklarımıza karşı sorumluluğumuzdur. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı aday çıkarma politikamızı gelişmelere göre bir kez daha değerlendireceğiz. HDP tüm siyasi mühendislik oyunlarını bozacak, kurucu bir siyaset üretecek, 3'üncü yolu daha da büyütecek, umudun ve değişimin adresi olmaya devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.