Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, veda mesajı verdi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu, "Bugün bu kürsüye veda etmek için buradayım" dedi. Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan istifa edecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanlığından ayrılacak mı, istifa edecek mi, CHP'den ayrılacak mı?

Kılıçdaroğlu CHP'den istifa edecek mi? Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, veda mesajı verdi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu, "Bugün bu kürsüye veda etmek için buradayım" dedi. Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan istifa edecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanlığından ayrılacak mı, istifa edecek mi, CHP'den ayrılacak mı? Detaylar...

KILIÇDAROĞLU CHP'DEN İSTİFA EDECEK Mİ?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısı sonrası bir grup parlamento muhabiriyle makamında bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Kürsüye veda ettiniz, cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde genel başkanlığı sürdürecek misiniz?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

AKŞENER'E MESAJ GÖNDERDİ

Aday belirleme sürecinde anlaşmazlık yaşadığı Meral Akşener'e de bir mesaj yollayan Kılıçdaroğlu, "Arada bir ülkücü damarı tutar, bunu da gayet iyi biliyorum" diye konuştu.

GENEL BAŞKANLIĞI BIRAKACAK MI?

Parti grubundaki konuşması sonrası parlamento muhabiriyle makamında bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "Kürsüye veda ettiniz, cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde genel başkanlığı sürdürecek misiniz?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

"KARŞILIKLI GÜVENİ İNŞA ETMEK GEREKİYOR"

Siyaset kurumu ile vatandaş arasında güvensizlik oluştuğunu, zamanla bunun son bulması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İyi bir çaba, iyi bir emekle sorunların tümü çözülebilir. Güven vermek gerekiyor. Toplum çok ayrıştı. Bu atmosferden çıkarmak gerekiyor. Karşılıklı güveni inşa etmek gerekiyor. Siyasetçinin halkına, halkın da siyasetçiye güvenmesi lazım. Etik değerleri güçlü olan bir siyaset anlayışı, ahlaki değerleri güçlü olan bir siyaset anlayışının Türkiye'ye gelmesi gerekiyor."

6'LI MASA'DAKİ TARTIŞMALAR

Kılıçdaroğlu, 6'lı Masa'da yaşanan soruna ilişkin yöneltilen soruya ise "Elbette ki tartışmalar doğaldır. Tartışma olmayan bir yerde hayat olmaz. Tartışmalar olacak. Bütün mesele tartışmalardan sonra tokalaşmasını bilmektir. Sorunu çözüyorsanız, bir sorun kalmıyor" yanıtını verdi.

"KOŞULLARIN BİR AN EVVEL İYİLEŞTİRİLMESİ LAZIM"

Deprem bölgesinde çadır, su ve yer sorunlarının sürdüğünü; kadınların ve erkeklerin kendilerine özgü sorunları olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Hala koşullar çok iyi değil. Koşulların bir an önce iyileştirilmesi lazım. Onlara bakmak gerekiyor. Sonuçta depremzedelerin sorunlarının dillendirildiği bir ortam olması gerekiyor. Benim görevim de o sorunları dillendirmek" dedi.

"PEK ÇOK ALANDA SORUN VAR"

Siyasal iktidarın görevinin bu sorunlara çözüm üretmek olduğunu ancak şu ana kadar sağlıklı bir çözümün üretildiğini görmediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Çadırdan tutun müdahaleye kadar pek çok alanda sorun var. Bir eş güdüm eksikliği var, koordinasyon yok" diye konuştu.

"SANDIK GÜVENLİĞİ SAĞLANIR ORADA"

CHP lideri, "Deprem bölgesinde seçimin sağlıklı gerçekleştirilebileceğine dair bir endişeniz var mı?" sorusuna, "Hayır. Sandık güvenliği sağlanır orada. Her partinin temsilcisi olacak. Hayır bir endişe taşımıyoruz" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun, "Cumhur İttifakı üyelerinden aldınız mı tebrik telefonu?" sorusuna yanıtı ise "Hayır" oldu.