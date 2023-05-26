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Kılıçdaroğlu EYT açıklaması! Kılıçdaroğlu EYT hakkında ne dedi?

Kılıçdaroğlu EYT açıklaması! Kılıçdaroğlu EYT hakkında ne dedi?

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Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu "Eyt'den hakkını alamayanların ve sebebi ne olursa olsun bu ülkede mağduriyet yaşayan kim varsa hakkını geri vereceğim" notuyla bir video yayınladı. Peki Kılıçdaroğlu EYT açıklaması nedir? Kılıçdaroğlu EYT hakkında ne dedi? İşte Kılıçdaroğlu'nun EYT açıklaması!

EYT ile ilgili SMS'inin engellediğini duyuran Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşım: Bu videomu herkese yayınEYT ile ilgili SMS'inin engellediğini duyuran Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşım: Bu videomu herkese yayın

Kılıçdaroğlu EYT açıklaması! Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu "Eyt'den hakkını alamayanların ve sebebi ne olursa olsun bu ülkede mağduriyet yaşayan kim varsa hakkını geri vereceğim" notuyla bir video yayınladı. Peki Kılıçdaroğlu EYT açıklaması nedir? Kılıçdaroğlu EYT hakkında ne dedi? İşte Kılıçdaroğlu'nun EYT açıklaması haberimizde...

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yeni bir video yayınladı. Vatandaşlara gönderdiği emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kısa mesajının BTK tarafından engellendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu videomu herkese yayın, gösterin, anlatın. EYT'den hakkını alamayanların ve sebebi ne olursa olsun bu ülkede mağduriyet yaşayan kim varsa hakkını geri vereceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Sevgili halkım; meydanlarda, televizyonlarda, gazetelerde uygulanan ambargoyla milletimize ulaşmamız engelleniyor. Bu duvarı aşmak için bugün, EYT konusunda yapacaklarımızı anlatmak için kısa bir mesaj gönderdik. Ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bu kısa mesajımı engelledi.

Halkımızla buluşmamıza, size sesimizi duyurmamıza tahammül edemiyorlar. O mesajda şunu söylemiştim; EYT'deki çifte standart son bulacak. 8 Eylül 1999'da sigortalı olan emekliliğe hak kazanıyor ama bir gün sonrasında sigortalı olan, tam 17 yıl sonra emekli olabiliyor. EYT'deki bu adaletsizliği bitireceğim. Vatanını seven sandığa gelsin.

Şimdi, bu videoyu izleyen herkesten bir istirhamım var. Sevgili halkım; bu videonun altına, videoyu indirebileceğiniz bir link bırakacağım. Şimdi herkes, tüm rehberine bu videoyu göndersin. Saray'a ve Saray aparatı kurum yöneticilerine inat, tüm milletimize ulaşacağız. Unutmayın, birleşe birleşe kazanacağız."

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu EYT Gündem Politika Haberler

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