Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime sayılı saatler kala sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. "Saat 19.00'da burada, Bay Kemal'in en çılgın projesini açıklayacağım." diyen Kılıçdaroğlu, beklenen saat gelince yeni bir video yayınladı. Peki, Kılıçdaroğlu Çılgın Proje ne? Kemal Kılıçdaroğlu Çılgın Proje'si ne?

"Saat 19.'00'da Bay Kemal'in en çılgın projesini açıklayacağım" diyen Kılıçdaroğlu işaret ettiği saat gelince beklenen paylaşımı yaptı. En çılgın projesinin bu ülkeye demokrasiyi geri getirmek olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Demokrasiye dönüş hikayemiz bütün dünyayı heyecana boğacak. Demokrasi mücadelemiz belki de dünyaya yapacağımız en asil ihracat olacak." dedi. Kılıçdaroğlu Çılgın Proje ne? Kemal Kılıçdaroğlu Çılgın Proje'si ne?

KEMAL KILIÇDAROĞLU ÇILGIN PROJE'Sİ NE?

4 dakika 3 saniyelik bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, paylaşımına "Bay Kemal'in en çılgın projesi demokrasidir gençler. Çünkü demokrasi ve özgürlük, gençlere hediye edilebilecek en iyi devrimdir." notunu düştü.

"Dün yine büyük bir tuhaflık ile karşı karşıya kaldık. Türkiye'nin tüm kanalları Erdoğan tarafından gasp edildi. Bir kişi karar verdi ve sizler televizyonlarınızdan oldunuz. Dünkü fotoğraf bir ülkede demokrasi olmayınca o ülkenin düşeceği halleri çok iyi gösteriyordu. Fotoğraf bu. Çok net konuşayım medyayı önümde asker gibi hızaladığım, tüm kanalların yayına zorlandığı bir görüntü benim zamanında asla ve asla olmayacak. Hızlı reformlar yapacağız bu konuda. Bu reformları iktidar kendi başına da yapmayacak. Medyanın tüm paydaşları bir araya gelecek ve bu medya rezaletini sonsuza kadar sürecek. Net etik kurallar net kanunlar olacak.