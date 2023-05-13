Seçim günün yaklaşması ile birlikte birçok siyasi lider tarafından gerçekleştirilecek olan mitinglerin tarihleri sıkılaşıyor ve vatandaşlar bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu bugün nerede miting yapacak? Sorusu ile birlikte araştırma yapıyor. Peki, Kılıçdaroğlu bugün nerede? Kılıçdaroğlu'nun bugün mitingi var mı? Kılıçdaroğlu bugün nereye gidecek?

Kemal Kılıçdaroğlu bugün nerede miting yapacak? Sorusu, birçok vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Seçime sayılı günler kala Millet İttifakı adayı olarak halka hitap edecek olan Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu bugün hangi şehirde, hangi ilçede? Millet İttifakı bugün saat kaçta, nerede miting yapacak? Soruları, gündemdeki yerini koruyor. Peki, Kılıçdaroğlu bugün nerede? Kılıçdaroğlu'nun bugün mitingi var mı? Kılıçdaroğlu bugün nereye gidecek?

KEMAL KILIÇDAROĞLU BUGÜN NEREDE?

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Anıtkabir'i ziyaret edecek. Anıtkabir'den canlı yayın yapmakta olan Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayınını şu sözlerle paylaştı;

"Cesaret eden kazanır. Biz Ata'mızdan öyle öğrendik. Gençlerle birlikte Anıtkabir'deyiz."

MUHARREM İNCE'YE VERİLEN OYLAR NE OLACAK?

YSK tarafından oybirliği ile alınan kararla Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli sayılacak. Kararı kamuoyuna açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener duyurdu. Yener, "Oy birliği ile sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin geçerli olduğu ve bu süreçte sayın Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli olması sonucuna varmıştır" ifadelerini kullandı.