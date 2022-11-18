Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu borsa hakkında ne dedi? UYARDI! Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak borsa açıklaması!

Gündem Haberleri

Kılıçdaroğlu borsa hakkında ne dedi? UYARDI! Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak borsa açıklaması!

Kılıçdaroğlu borsa açıklaması merak ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kamu bankalarının dolar kurunu baskılamak için gece saatlerinde kendi aralarında dolar alıp sattığı belirtti ve uyarılarda bulundu. Peki, Kılıçdaroğlu borsa hakkında ne dedi? İşte, Kılıçdaroğlu borsa açıklaması!

Kılıçdaroğlu'ndan küçük yatırımcılara borsa uyarısı! 'Avlanan siz olacaksınız' diyerek sebebini tek tek anlattıKılıçdaroğlu'ndan küçük yatırımcılara borsa uyarısı! "Avlanan siz olacaksınız" diyerek sebebini tek tek anlattı
Kılıçdaroğlu: Küçük Yatırımcıyı Soymaya HazırlanıyorlarKılıçdaroğlu: Küçük Yatırımcıyı Soymaya Hazırlanıyorlar
Kemal Kılıçdaroğlu, Ttb Heyetini Kabul EttiKemal Kılıçdaroğlu, Ttb Heyetini Kabul Etti

Kılıçdaroğlu borsa açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kamu bankalarının dolar kurunu baskılamak için gece saatlerinde kendi aralarında dolar alıp sattığı belirtti ve uyarılarda bulundu. Peki, Kılıçdaroğlu borsa hakkında ne dedi? İşte, Kılıçdaroğlu borsa açıklaması haberimizde...

KILIÇDAROĞLU BORSA AÇIKLAMASI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde vatandaşların yoğun ilgi ve talep gösterdiği "borsa yatırımları" konusunda sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcıları uyardığı açıklamasında "Maalesef avlanan siz olacaksınız. Sizlere şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor, yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçıyor. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Doları baskılamak için gece saatlerinde kamu bankaları birbirine dolar-TL al sat yapıyorlar. Her şeyleri suç, her şeyleri sahte. Şimdi benzer bir hareketi borsada da görüyoruz. Belli aracı kurumlar üzerinden bazı şirketlerin değerini bilerek şişiriyorlar. Farkında değiller ama Bay Kemal onları izliyor. Bu işledikleri suçların hesabı sorulacak. Sonra 'emir geldi, yaptım' demek yok. Benden söylemesi.

Kılıçdaroğlu borsa hakkında ne dedi? UYARDI! Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak borsa açıklaması!

"KÜÇÜK YATIRIMCIYI SOYMAYA HAZIRLANIYORLAR"

Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız. Sizlere şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor, yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçıyor. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar.

"ZAMANI GELİNCE ONLAR DA HESAP VERECEKLER"

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa yönetimi olup biteni görmüyor mu peki? Görüyor. Zamanı gelince onlar da hesap verecekler, bilerek müdahale etmedikleri için. İzliyorum, biliyorum."

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu Borsa İstanbul Gündem Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title