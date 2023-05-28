Kılıçdaroğlu basın açıklamasında ne dedi ve Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması merak ediliyor. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu, ikinci tur sonuçlarına ilişkin CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu basın açıklamasında ne dedi ve Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması gündeme geliyor. Peki, Kılıçdaroğlu basın açıklamasında ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur sonuçlarına ilişkin CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapıyor. Kılıçdaroğlu basın açıklamasında ne dedi ve Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması merak ediliyor. Kılıçdaroğlu basın açıklamasında ne dedi ve Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması gündeme geliyor. Kılıçdaroğlu basın açıklamasında ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!

KILIÇDAROĞLU BASIN AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu, ikinci tur sonuçlarına ilişkin CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyon vatandaşımızı moralli şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor, biz buradayız" dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI!