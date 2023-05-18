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Kılıçdaroğlu basın açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Kılıçdaroğlu açıklaması nedir?

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi ve Kılıçdaroğlu açıklaması nedir soruları gündeme geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı basın açıklamasında ne dediği ve Kılıçdaroğlu açıklaması nedir soruları araştırılıyor. Peki, Kılıçdaroğlu basın açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Kılıçdaroğlu açıklaması nedir?

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2023 Seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, basın toplantısı kararı aldı. Kılıçdaroğlu basın açıklaması nedir ve Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi merak ediliyor. Kılıçdaroğlu açıklaması nedir gündeme geliyor. Kılıçdaroğlu basın açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Kılıçdaroğlu açıklaması nedir? Detaylar haberimizdedir…

KEMAL KILIÇDAROĞLU BASIN AÇIKLAMASI

DarkWeb Haber'den yapılan açıklamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu bugün 11.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde 14 Mayıs seçim süreci ve ikinci tur ile ilgili basın mensuplarının karşısına çıkacak.

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

DarkWeb Haber'den yapılan açıklamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu bugün 11.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Topalntının ardından detaylar haberimizde olacaktır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

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