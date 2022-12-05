Kılıçdaroğlu aday mı merak ediliyor. 6'lı masanın cumhurbaşkanlığı adaylığı için anket yapacağı iddiaları hakkında konuşan Bahçeli, adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. Peki, Kılıçdaroğlu aday mı? Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı oldu mu, olacak mı?

Kılıçdaroğlu aday mı? Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı merak ediliyor. 6'lı masanın cumhurbaşkanlığı adaylığı için anket yapacağı iddiaları hakkında konuşan Bahçeli, adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. Peki, Kılıçdaroğlu aday mı? Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı oldu mu, olacak mı? İşte detaylar...

KILIÇDAROĞLU ADAY MI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimi için cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiası son günlerde sık sık dile getiriliyor. 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak ya da bir başkası mı olacak henüz belli değil. Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda henüz kesin bir açıklaması bulunmamakla beraber, kamuoyunda birçok kişi Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağına kesin gözüyle bakıyor.

6'lı masanın cumhurbaşkanlığı adaylığı için anket yapacağı iddiaları hakkında konuşan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek "Bana sorulursa tercihim sınıf arkadaşımdan yana olur" dedi. Bahçeli'nin bu sözleri sorulan Kılıçdaroğlu, "Biliyorum, haberim var. Yorum yok" dedi.

"TERCİHİM SINIF ARKADAŞIMDAN YANA OLUR"

6'lı masanın cumhurbaşkanlığı adaylığı için anket yapacağı iddialarına yanıt veren MHP lideri Bahçeli, "Ankette kim çıkarsa ona karar verelim, siz de katılır mısınız?' dediler. Ben henüz cevap vermedim. Eğer birisi ankette bana gelirse, 'Siz bu ankette kime evet dersiniz?' derse, tercihim sınıf arkadaşımdan yana olur" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA SORULDU



Bahçeli'nin, altılı masanın aday belirleme anketi için oy verecek olsa sınıf arkadaşına oy vereceğini söylemesi Kemal Kılıçdaroğlu'na hatırlatıldı. Kılıçdaroğlu, "Biliyorum, haberim var. Yorum yok." şeklinde karşılık verdi.