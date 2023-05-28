14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ise Kılıçdaroğlu açıklaması ne zaman, saat kaçta? Son Dakika! Kemal Kılıçdaroğlu açıklama canlı izle! Kılıçdaroğlu açıklamasında ne dedi? soruları ile aratılıyor.

Kılıçdaroğlu açıklaması ne zaman? merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kalktı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 98'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.12, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.88 oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kılıçdaroğlu açıklaması ne zaman, saat kaçta? Son Dakika! Kemal Kılıçdaroğlu açıklama canlı izle! Kılıçdaroğlu açıklamasında ne dedi?

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI NE ZAMAN?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçime dair açıklaması saat 21.30'da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kalktı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 98'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.12, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.88 oldu.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

ERDOĞAN ÖNDE BAŞLADI

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının saat 18.15 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 98'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.12, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.88 olarak açıklandı.

2. TUR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

60 MİLYONDAN FAZLA SEÇMEN VAR

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.