2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları büyük oranda belli olurken vatandaşlar Kılıçdaroğlu 2028'de yeniden aday olur mu konusunu merak etti. Peki, Kılıçdaroğlu 2028'de yeniden aday olur mu?

Kılıçdaroğlu 2028'de yeniden aday olur mu, konusu merak edildi. Seçim gündeminin en önemli konularından biri olan bu konunun detayları merak edildi. Peki, Kılıçdaroğlu 2028'de yeniden aday olur mu?

KILIÇDAROĞLU 2028'DE YENİDEN ADAY OLUR MU?

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının saat 18.15 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 98'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.12, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.88 olarak açıklandı.

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu bu konuya dair henüz bir açıklama yapmadı.