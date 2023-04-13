Kılıçdaroğlu 100 günlük eylem planı nedir? Kılıçdaroğlu'nun vaatleri!

Seçimler için geri sayım devam ederken partiler ve cumhurbaşkanı adayları da çalışmalarına son sürat devam ediyor. Son olarak Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde ilk 100 gün içinde yapacakları broşür haline getirildi. Peki, Kılıçdaroğlu 100 günlük eylem planı nedir? İşte, Kılıçdaroğlu 100 günlük eylem planı broşürü ve Kılıçdaroğlu'nun vaatleri...