Show Tv ekranlarında yayınlanan Kılıç Savaşları 2 filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Kılıç Savaşları 2 filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Kılıç Savaşları 2 konusu ne? Kılıç Savaşları 2 oyuncuları kimler? Kılıç Savaşları 2 hangi yıl, nerede çekildi? İşte detaylar...

Klasik Wuxia romanında uyarlanan filmin konusu merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Kılıç Savaşları 2 filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Kılıç Savaşları 2 konusu ne? Kılıç Savaşları 2 oyuncuları kimler? Kılıç Savaşları 2 hangi yıl, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

KILIÇ SAVAŞLARI 2 KONUSU NE?

Dövüş dünyasının efsanevi silahları Ejderha Kılıcı ve Cennet Kılıcı için savaşan güçlerin hikayesi. Klasik Wuxia romanı Cennet Kılıcı ve Ejderha Kılıcı'ndan uyarlanan filmde, dövüş dünyasının efsanevi silahları Ejderha Kılıcı ve Cennet Kılıcı için savaşan güçleri anlatır. Ming Tarikatının Altın Aslan Kralı Xie Xun, Cuishan, Altı Büyük Mezhep tarafından Xie Xun'un yerini açığa çıkarmaya zorlanır ve sonunda Emei Mezhebi Efendisi No Mercy'nin Cennet Kılıcı altında ölür.