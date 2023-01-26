Kılıbık konusu nedir? Kılıbık filmi ne anlatıyor? Kılıbık filmi hikayesi!
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Sinema severlerin beyaz perdede izlediği bazı filmler TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Kılıbık konusu nedir? Kılıbık filmi ne anlatıyor? Kılıbık filmi hikayesi merak ediliyor. İşte detaylar...
Kılıbık filmi konusu! Sinema severlerin beyaz perdede izlediği bazı filmler TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Kılıbık konusu nedir? Kılıbık filmi ne anlatıyor? Kılıbık filmi hikayesi merak ediliyor. Detaylar haberimizde...
KILIBIK KONUSU
Müslüm' ün 3 katlı bir binası var. Kılıbık Kamil' i mahkemeyle bile dışarı atamaz. Müslüm Arabacı Niyazi diye bir belaya başvurur. Tesadüfen Kamil' i Kara belayla karıştırırlar. Olaylar ondan sonra gelişir.
KILIBIK OYUNCULARI
Kemal Sunal
Nevra Serezli
Sümer Tilmaç
Ali Şen
Günay Girik
Billur Emre
Reha Yurdakul