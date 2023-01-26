Sinema severlerin beyaz perdede izlediği bazı filmler TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Kılıbık konusu nedir? Kılıbık filmi ne anlatıyor? Kılıbık filmi hikayesi merak ediliyor. İşte detaylar...

Kılıbık filmi konusu! Sinema severlerin beyaz perdede izlediği bazı filmler TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Kılıbık konusu nedir? Kılıbık filmi ne anlatıyor? Kılıbık filmi hikayesi merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

KILIBIK KONUSU

Müslüm' ün 3 katlı bir binası var. Kılıbık Kamil' i mahkemeyle bile dışarı atamaz. Müslüm Arabacı Niyazi diye bir belaya başvurur. Tesadüfen Kamil' i Kara belayla karıştırırlar. Olaylar ondan sonra gelişir.

KILIBIK OYUNCULARI

Kemal Sunal

Nevra Serezli

Sümer Tilmaç

Ali Şen

Günay Girik

Billur Emre

Reha Yurdakul