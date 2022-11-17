Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Kılıbık filminin konusu merak konusu oldu. Kullanıcılar, Kılıbık filminin oyuncularını araştırıyor. Peki, Kılıbık filmi oyuncuları kim, konusu ne? Kılıbık kaç yılında çekildi? Kılıbık filmi hangi il ve ilçede çekildi? İşte detaylar...

TV8 kanalında başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Kılıbık filmi ekranlara geldi. Filmseverler tarafından filmin konusu araştırılmaya başladı. Kılıbık filminin oyuncuları merak konusu oldu. Peki, Kılıbık filmi oyuncuları kim, konusu ne? Kılıbık kaç yılında çekildi? Kılıbık filmi hangi il ve ilçede çekildi? Detaylar haberimizde...

KILIBIK FİLMİ KONUSU NE?

Müslüm' ün 3 katlı bir binası var. Kılıbık Kamil' i mahkemeyle bile dışarı atamaz. Müslüm Arabacı Niyazi diye bir belaya başvurur. Tesadüfen Kamil' i Kara belayla karıştırırlar. Olaylar ondan sonra gelişir.

KILIBIK KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Kılıbık, senaryosu Osman F.Seden tarafından yazılıp Uğur İnan tarafından yönetilen 1983 yapımı Türk komedi filmi. Filmin başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli yer almıştır.