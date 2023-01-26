Kılıbık filmi oyuncuları! Kılıbık oyunu kadrosunda kimler var, isimleri ne?
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Sinema severlerin beyaz perdede izlediği bazı filmler TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Kılıbık oyuncuları! Kılıbık oyunu kadrosunda kimler var, isimleri ne? merak ediliyor.
Kılıbık filmi oyuncuları! Sinema severlerin beyaz perdede izlediği bazı filmler TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Kılıbık oyuncuları! Kılıbık oyunu kadrosunda kimler var, isimleri ne? merak ediliyor. İşte detaylar...
KILIBIK OYUNCULARI
- Kemal Sunal
- Nevra Serezli
- Sümer Tilmaç
- Ali Şen
- Günay Girik
- Billur Emre
- Reha Yurdakul
KILIBIK KONUSU
Müslüm' ün 3 katlı bir binası var. Kılıbık Kamil' i mahkemeyle bile dışarı atamaz. Müslüm Arabacı Niyazi diye bir belaya başvurur. Tesadüfen Kamil' i Kara belayla karıştırırlar. Olaylar ondan sonra gelişir.