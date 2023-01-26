Kılıbık filmi nerede çekildi? Kılıbık hangi ülke ve şehirde nerede çekildi?
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Sinema severlerin beyaz perdede izlediği bazı filmler TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Kılıbık filmi nerede çekildi? Kılıbık hangi ülke ve şehirde nerede çekildi?
Kılıbık filmi nerede çekildi? Sinema severlerin beyaz perdede izlediği bazı filmler TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Kılıbık filmi nerede çekildi? Kılıbık hangi ülke ve şehirde nerede çekildi? İşte detaylar...
Kılıbık filmi İstanbul, Sarıyer Reşitpaşa Şirin Sokak'ta çekildi.
Müslüm' ün 3 katlı bir binası var. Kılıbık Kamil' i mahkemeyle bile dışarı atamaz. Müslüm Arabacı Niyazi diye bir belaya başvurur. Tesadüfen Kamil' i Kara belayla karıştırırlar. Olaylar ondan sonra gelişir.
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