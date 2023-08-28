Kiev'de savaşta ölen askerlerin mezarı başında kalça dansı videosu çeken iki kız kardeş gözaltına alındı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Bağımsızlık Günü'nde ölü askerlerin mezarlarında twerk yaparak video çeken iki kız kardeş gözaltına alındı. Sosyal medyada yayınlanan ve büyük tepki çeken videoda kız kardeşlerin askerilerin mezarı önünde dans ettikleri görülüyor. Ukrayna polisi, videonun fark edilmesinin ardından kız kardeşlerin yerini tespit ederek gözaltına aldı. İki kız kardeşin 'kutsala saygısızlık' suçundan beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ülkenin Bağımsızlık Günü olan 24 Ağustos'ta ölü askerlerin mezarlarında kalça dansı yapankız kardeş gözaltına alındı.

Sosyal medyada yayınlanan videoda iki kadının mezara yakın bir yerde dans ettikleri görülüyor. Kısa klipte kadınlardan bir tanesinin taşında askeri üniformalı bir adamın fotoğrafının olduğu mezarın başında kameraya doğru kalça dansı yaptığı görülüyor.

Ukrayna polisi, video klibi Perşembe akşamı fark ettiklerini iddia etti. Kiev polisinin Cuma günü yaptığı bir açıklamada, "Bir saat içinde, güvenlik güçleri kadınların yerini tespit etti ve polis merkezine getirdi" denildi. İki kız kardeşin "kutsala saygısızlık" suçundan "beş yıl hapis cezası" ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Video sonradan sosyal medyadan kaldırıldı ve şüphelilerden biri Instagram'da özür yayınladı. Babalarının, iddiaya göre 2022'de Rus ve Ukrayna birlikleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı İzium şehri yakınlarında öldürüldüğünü belirterek "mezarını ziyaret ettiklerini" iddia etti.