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Kiev'de patlama! (VİDEO) Kiev'de neler oluyor? Ukrayna son durum!

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Rusya için büyük stratejik öneme sahip olan Kırım Köprüsü, cumartesi günü Ukrayna ordusu tarafından bombalı saldırı ile büyük zarar gördü. Saldırı nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Rusya'nın "Bu köprü yıkılırsa kıyamet olur" açıklaması akıllara geldi. Kiev'de bugün yaşanan patlamalar sonrası Kiev'de neler oluyor? Ukrayna son durum! merak ediliyor. İşte, Kiev'de patlama görüntüleri!

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Kiev'de patlamalar! Rusya için büyük stratejik öneme sahip olan Kırım Köprüsü, cumartesi günü Ukrayna ordusu tarafından bombalı saldırı ile büyük zarar gördü. Saldırı nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Rusya'nın "Bu köprü yıkılırsa kıyamet olur" açıklaması akıllara geldi. Kiev'de bugün yaşanan patlamalar sonrası Kiev'de neler oluyor? Ukrayna son durum! merak ediliyor. İşte, Kiev'de patlama görüntüleri haberimizde...

Rusya ile Kırım'ı bağlayan Kırım Köprüsü'nün Ukrayna'nın bombalı saldırısıyla zarar görmesinden sonra Kremlin'in Kiev'i ağır şekilde bombalayarak intikam alacağı öne sürülmüştü. Dünya diken üzerinde beklerken Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 3 büyük patlama meydana geldi. Kiev Belediye Başkanı, "Kent merkezinde çok sayıda patlama oldu" dedi.

Bunun yanında ise Kırım ve Rusya'yı birbirine bağlayan köprüde trafik durdu. Rus lider Putin de intikam planları yapmaya başladı. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsia), ülkedeki 11 havalimanındaki uçuş yasağının16 Ekim'e kadar uzatıldığını açıkladı. Rusya'nın bu hamlesi Putin'in Ukrayna'ya yeni bir saldırı düzenleyeceği yorumlarını da beraberinde getirdi. İddialara göre Kremlin, Kırım Köprüsü saldırısına misilleme olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombalayacaktı.

Aradan birkaç gün geçti ve korkulan oldu. Rus lider Putin'in emriyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bombalar patladı. Şehirde 3 patlamanın yaşandığı ve binalardan dumanların yükseldiği öğrenildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, "Kent merkezinde çok sayıda patlama oldu" dedi. Öte yandan patlamaların ardından hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Ukrayna Rusya Kiev Gündem Dünya Haberler

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