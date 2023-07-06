Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Yeni kıdem tazminatı tavanı!

Memur maaşlarına yapılacak zammın netleşmesi sonrası yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu. Peki Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte, yeni kıdem tazminatı tavanı!

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Memur maaşlarına yapılacak zammın netleşmesi sonrası yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu. Peki Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte, yeni kıdem tazminatı tavanı haberimizde...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıktı, yapılan zamla birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişti. Yeni dönemde kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489 liraya yükseldi.

MEMUR KATSAYISINDAKİ ARTIŞ DİKKATE ALINDI

Kanun teklifine göre, kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinde sadece memur maaş katsayısındaki artış dikkate alındı. Memur maaş katsayısı da yüzde 17,55 oranında arttı. Böylece, ocak–haziran döneminde 19 bin 982 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489 liraya yükseldi.

Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olup bu yılın temmuz–aralık döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN 17 LİRA OLDU

Öte yandan; en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi dün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif kapsamında memur maaşlarına enflasyon farkı olan yüzde 17.55'in yanı sıra 8.077 lira da seyyanen zam yapılacak.