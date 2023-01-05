Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı belirlendi. Peki, Kıdem tazminatı tavanı 2023! Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL?

Kıdem tazminatı tavanı 2023! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı belirlendi. Peki, Kıdem tazminatı tavanı 2023! Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL? İşte, 2023 Kıdem tazminatı tavanı!

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2023

Kıdem tazminatı tavanı 2023 yılı ilk yarısı için 17 bin 904 TL'dir.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeyle 2023 yılının ilk yarısına ait kıdem tazminatı tavanı belirlendi. Buna göre Ocak-Temmuz döneminde en yüksek kıdem tazminatı ödemesi 17 bin 904 lira oldu. Böylece 10 yıl çalışan birinin işten çıkarılması durumunda ödenecek rakam 179 bin liraya yükseldi.

10 YIL ÇALIŞANA NE KADAR TAZMİNAT ÖDENECEK?

Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte alınacak tazminatlar da arttı. SGK brütü 17 bin 904 lira 62 kuruş üzerinde olan herkesin kıdem tazminatı hesaplaması tavan rakam üzerinden gerçekleşecek. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 179 bin 40 lira olacak.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.