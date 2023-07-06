Kıdem tazminatı tavan, taban ne kadar 2023? Kıdem tazminatı ücreti kaç TL oldu? araştırılıyor. Kıdem tazminatı tavanı, memur maaşına yapılan yüzde 17,55'lik zam oranı ile artırıldı. Kıdem tazminatı tavan, taban ne kadar 2023? Kıdem tazminatı ücreti kaç TL oldu? merak ediliyor. Peki, Kıdem tazminatı tavan, taban ne kadar 2023? Kıdem tazminatı ücreti kaç TL oldu?

Memur, polis, öğretmen, doktor! Kim ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu

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KIDEM TAZMİNATI TAVAN, TABAN NE KADAR 2023?

Kıdem tazminatı, memur maaşlarına yapılan zam oranı ile arttırıldı. Bununla birlikte, kıdem tazminatı 23 bin 489 TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı verilere göre, altı aylık enflasyon farkı yüzde 19,77 oldu. Ayrıca, memur maaşına %6 enflasyon farkıyla birlikte %17,55 zam ve seyyanen zam yapılmıştır.

KIDEM TAZMİNATI ÜCRETİ KAÇ TL OLDU?

Öte yandan, işçilerin kıdem tazminatı tavanı yılda iki kez memur maaşı artış oranına göre yükselmektedir. Kıdem tazminatının üst sınırı, 19 bin 982 liradan 23.489 TL'ye yükselmiştir. Yeni kıdem tazminatı tavanı, brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olan işçileri etkileyecektir.