KIDEM TAZMİNATI KALKIYOR MU? Kıdem tazminatı kaldırılması ile ilgili son haberler!

Kıdem tazminatı, bir çalışanın aynı işveren veya işyerindeki hizmet süresine bağlı olarak, işten ayrıldığında veya emekli olduğunda alacağı bir tür tazminat veya ödemedir. Kıdem tazminatı, genellikle çalışanın işyerinde geçirdiği yıl sayısına ve ücretine göre hesaplanır. Son günlerde gündeme düşen iddialar sonucunda vatandaşların ise merak ettiği konu kıdem tazminatı kalkıyor mu? Kıdem tazminatı kaldırılması ile ilgili son haberler! Oldu. İşte detaylar…

Kıdem tazminatı, birçok ülkede çalışanların hakları arasında bulunur ve genellikle işçi haklarını korumak ve çalışanların uzun süreli hizmetlerinin karşılığını alabilmelerini sağlamak amacıyla kullanılır. Kıdem tazminatı, işten ayrılan veya emekli olan çalışana bir tür maddi destek sağlar. Peki, Kıdem tazminatı kalkıyor mu?Kıdem tazminatı kaldırılması ile ilgili son haberler! Oldu. İşte detaylar…

KIDEM TAZMİNATI KALKIYOR MU?

OVP'deki yeni emeklilik sistemi olan TES, emeklilik döneminde gelir kaybını telafi etme, çalışma döneminde yaşam standardını koruma, ek emeklilik geliri oluşturma ve hane halkı tasarruflarını artırma amacı taşımaktadır. Bu sistem kapsamında kıdem tazminatı da dikkate alınmaktadır. Artık kıdem tazminatı hakkı, TES fonunda saklanacaktır. İstifa durumunda dahi bu hak korunacak, ancak anında nakde çevrilemeyecektir. İş değişikliği veya işten çıkarma durumunda ise kıdem tazminatı hakkı TES sisteminde kalacak ve kaybedilmeyecektir. Ancak, çalışanlar işten çıkarıldığında kıdem tazminatını ancak 60 yaşına geldiklerinde alabileceklerdir. Bu sistemden çıkma veya ayrılma hakkı bulunmamaktadır. Ancak, özel durumlarda 60 yaşından önce belirli bir yüzde ile fonlardan para çekme hakkı bir kez kullanılabilecektir. SGK sistemi ile ayrılanlar, TES fonundan 60 yaşına ulaştıklarında yüzde 25 toplu ödeme alabilecekler ve kalan kısım aylık olarak ödenecektir.

KIDEM TAZMİNATI NE ZAMAN HAK EDİLİR?

2024 yılında geçerli olacak olan toplu sözleşme zammı belirlendi. Memurlar ve memur emeklileri için maaş zammı kapsamında toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Yapılan anlaşmaya göre, 2024 yılının ilk yarısı için memur maaşlarına yüzde 15 oranında zam yapılacak. İkinci yarı için ise yüzde 10'luk bir zam uygulanacak. 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6 ve ikinci yarısı için yüzde 5 oranlarında zam öngörülüyor. Türk İş Kanunu'na göre, işçiler kıdem tazminatına hak kazanabilmek için kesintisiz en az bir yıl süreyle aynı işveren için çalışmış olmalıdırlar. Ancak, bu hak işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda geçerli değildir. İşçinin kıdem tazminatı alma hakkı, işveren tarafından işten çıkarılması veya iş akdinin feshedilmesi gerekmektedir. İşçi kendi isteğiyle işi bıraktığında kıdem tazminatı hakkını elde edemez.

Ayrıca, kıdem tazminatı tavanı da artırılıyor. Şu anda 23.489 TL olarak uygulanan tavan, Ocak 2024 itibarıyla 35.106 TL'ye çıkarılacak. Bu değişiklikle birlikte 10 yıllık bir çalışanın işten ayrılması durumunda alacağı kıdem tazminatı miktarı da artacak.

2023 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak açıklanmıştı. Ancak, 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 37,76 olarak hesaplandı. Memurların enflasyon farkı yüzde 29,96 olarak gerçekleşecek.

Toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte memur maaşlarında toplam yüzde 49,46'lık bir artış bekleniyor. Bu yeni düzenlemeler, memurların ve memur emeklilerinin 2024 yılındaki ekonomik durumunu olumlu yönde etkileyecek.