Konuk olduğu canlı yayında vergi reformu üzerinde çalıştıklarını ve gelir seviyesine göre vergi alınmasını hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet yılmaz, kıdem tazminatı konusuna da değindi. Peki, Kıdem tazminatı kalkacak mı? Kıdem tazminatı kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada vergi reformu üzerinde çalıştıklarını söyledi. Yılmaz, gündem olan kıdem tazminatı konusuna da değindi. Peki, Kıdem tazminatı kalktı mı? Kıdem tazminatı kalkacak mı?

KIDEM TAZMİNATI KALKACAK MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet yılmaz, "Kıdem tazminatı yıllardır tartışılan bir konu. Hükümetlerimizin yaklaşımı şu; işçi kesimi ile istişare içinde bu işi sonuçlandırmak. Tek yanlı çözümü dayatmak değil. Bir uzlaşı zemini yakalayıp bu sorunu çözmek. Bunu istişareyle işçi ve işveren dengesi içinde konuya yaklaşmak lazım. Kıdem tazminatında maalesef çok ciddi problemler var. Ödenmeme meseleleri var. Oluşturduğu belirsizlik var iş dünyası ve firmalar üzerinde. Bunlar önümüzdeki dönemde Türkiye'nin gündeminde olan konular olacaktır. Sosyal uzlaşı ile aşabileceğiniz bir mesele bu." dedi.