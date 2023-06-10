Kickoff ne demek? Kickoff Türkçe'si nedir, ne anlama geliyor? Futbolda Kickoff nedir?

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KİCKOFF NE DEMEK?

Kickoff, Amerikan futbolunda oyunu başlatan vuruşa verilen isimdir. Kickoff esnasında sahada birisi topa vurarak başlatma işini yapacak olan vurucu takım, diğeri ise topu tutarak hücumun başlayacağı konumu belirleyen tutucu takım olmak üzere iki takım bulunur. Vurucu takım oyunu başlattıktan sonra, tutucu takım topu taşıyan oyuncusu düşmeden, düşürülmeden ya da saha dışına çıkmadan karşı takımın saha sonu'na ulaşmaya çalışır. Eğer bu başarılamazsa, topun öldüğü noktada tutucu takım tarafının hücumu başlar. Kickoff her devrenin başında, Touchdown'dan sonra ve uzatmanın başında kullanılır.

Aynı zamanda kickoffun birkaç farklı formatı vardır. Bunlardan birisi olan onside kick; kickoff sonrası topla oynama hakkını tekrar almaya çalışmak için yapılırken touchback; vurucu takımın topu alıcı takımın saha sonuna göndermesiyle olur. Bunun yanında fair catch, alıcı takımın vuruş döndürücüsünün dizini yere koyarak vurucu takımla karşılaşmak istememesini belirtmesidir. Ek olarak, vurucu topa vurmadan ya da vuruşa aykırı hareketler yapılması (5 yarda cezası), topun hiçbir oyuncuya değmeden saha dışına çıkması (20 yarda cezası ya da alıcı takımın 40 yarda çizgisinden başlaması) gibi cezalar da bulunmaktadır.

FUTBOL VE SOCCER NE DEMEK?

"Futbol" kelimesi Türkçeye, İngilizcedeki foot ("ayak") ve ball ("top") kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan football kelimesinden geçmiştir. İngilizcede football adını taşıyan diğer futbol sporlarından ayırmak amacıyla, modern futbolun ilk kurallarını belirleyen kurumun adı olan Futbol Birliğinden (İngilizce: The Football Association) yola çıkılarak association football ("birlik futbolu") ifadesi kullanılmaktadır. Football association ifadesindeki soc hecesine -er eki getirilerek oluşturulan ve İngilizce konuşan bazı ülkelerde futbolu tanımlamak için kullanılan soccer kelimesinin çıkışı 1880'lere denk gelir. Günümüzde, İngilizce konuşan ülkelerin bazıları futbolu tanımlamak için yalnızca football ifadesini kullanırken bu kelime diğer bazı dillere değişerek girmiş ve bu şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bazı dillerde futbolu tanımlamak için özgün kelimeler kullanırken bazılarında ise foot ve ball kelimelerinin o dillerdeki karşılıkları kullanılarak bu kelimeler birleştirilmiş ve futbol ifadesi bu şekilde yer edinmiştir.

Türkçede sporu tanımlamak için "ayak topu" da kullanılır ve bu kullanım, "futbol" kelimesini oluşturan foot ile ball kelimelerinin Türkçe karşılıklarıyla oluşturulmuştur.

KİCKOFF TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

Kickoff İngilizce bir kelimedir ve Türkçe anlamı "başlama vuruşu" demektir. Kickoff amerikan futbolu ve futbol başta olmak üzere birçok spor alanında kullanılmaktadır.