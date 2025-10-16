Kıbrıs'ta Döviz Getirili Gayrimenkul Fırsatı Yatırımcıyı Cezbediyor

Döviz bazlı kira gelirleri, hızla değer kazanan konut piyasası ve esnek ödeme planlarıyla Kıbrıs, gayrimenkulde güvenli liman arayanların yeni adresi oldu. Türkiye'de artan kur dalgalanmaları ve yüksek enflasyon, yatırımcıları döviz getirili varlıklara yönlendirirken, Century 21 Troy da bu ilginin merkezinde yer alan yeni bir projeyle öne çıkıyor.

Dolarla Kira, Uzun Vadeli Ödeme: Yeni Nesil Yatırım Modeli

Döviz bazlı Değer Artışı ve Kira, Uzun Vadeli Ödeme: Yeni Nesil Yatırım Modeli

Century 21 Troy ve Remax Master'ın Kıbrıs'ta satışına başladığı yeni proje, yatırımcıya dolar sterlin/döviz bazlı kira geliri ve uzun vadeli ödeme imkânı sunuyor.

Yalnızca düşük bir peşinatla başlanabilen projede 40 aya kadar taksit fırsatı bulunuyor.

Firma yetkilileri, bu modelin özellikle Türkiye'deki yatırımcılar için büyük avantaj yarattığını belirtiyor:

" Kıbrıs'ta gayrimenkul, artık sadece yazlık değil; dövizle kazandıran bir yatırım aracına dönüştü. Biz de yatırımcılara uzun vadeli ödeme kolaylığıyla bu fırsatı erişilebilir hale getiriyoruz."

Rakamlarla Kıbrıs Gayrimenkul Piyasası

Son yıllarda Kuzey Kıbrıs emlak piyasasında istikrarlı bir büyüme yaşanıyor.

Verilere göre, 2024'ün ikinci çeyreğinde bölgedeki satılık konut fiyatları bir önceki döneme göre %5,4 oranında artış gösterdi.

Yıllık bazda ise Girne'de metrekare fiyatları %7,38, Lefkoşa'da %1,79 yükseldi.

Yatırım geri dönüş süresi ortalama 10 yıl olarak hesaplanırken, kısa dönem kiralamalarda bu süre daha da kısalıyor.

Uzmanlar, Kuzey Kıbrıs'ta uzun dönem kiralamalarda yıllık getiri oranının %8–10, kısa dönem kiralamalarda ise %10–14 arasında değiştiğini belirtiyor.

Bu oranlar, bölgeyi Türkiye ve Güney Avrupa pazarlarına göre oldukça cazip kılıyor.

"Döviz Bazlı Güvence" Yeni Trend Olacak

Ekonomistler, Kuzey Kıbrıs'ın gayrimenkul piyasasında önümüzdeki 2–3 yıl içinde döviz/sterlin bazlı kira modelinin daha da yaygınlaşacağını öngörüyor.(üstelik uzun dönem kiralamalarda kira 6 ayda bir güncelleniyor ve gelir vergisi oranları Türkiye'ye göre oldukça düşük)

Bu durum, hem değer artışını hem de yatırım güvenliğini artıran bir unsur olarak görülüyor.

Century 21 Troy yetkilileri, "Türkiye'de TL bazlı gayrimenkul yatırımları son dönemde dalgalı bir getiri profili çiziyor. Ancak Kıbrıs'ta kira gelirleri ve satışlar dövizle yapıldığı için yatırımcı açısından güven duygusu çok daha yüksek," diyerek yeni projenin bu güveni pekiştirdiğini vurguluyor.

Az Peşinatla Döviz Getirili Güvenli Yatırım

Kıbrıs'ta artan yatırım talebi, sınırlı arsa arzı ve döviz kazancı potansiyeli, bölgeyi 2025 yılı için yatırım radarının merkezine taşıyor.

Century 21 Troy'un yeni projesi, düşük peşinat – uzun vade – dolar kazancı üçlüsünü bir araya getirerek yatırımcıya "güvenli ve kazançlı bir model" sunuyor.

Yatırımcılar, proje hakkında detaylı bilgi ve ödeme planı seçeneklerine Troy'un satış danışmanları aracılığıyla ulaşabiliyor.