Haberler

Kıbrıs'ta Döviz Getirili Gayrimenkul Fırsatı Yatırımcıyı Cezbediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatırımcılar için yeni bir rota beliriyor: Kuzey Kıbrıs.

Döviz bazlı kira gelirleri, hızla değer kazanan konut piyasası ve esnek ödeme planlarıyla Kıbrıs, gayrimenkulde güvenli liman arayanların yeni adresi oldu. Türkiye'de artan kur dalgalanmaları ve yüksek enflasyon, yatırımcıları döviz getirili varlıklara yönlendirirken, Century 21 Troy da bu ilginin merkezinde yer alan yeni bir projeyle öne çıkıyor.

Dolarla Kira, Uzun Vadeli Ödeme: Yeni Nesil Yatırım Modeli

Döviz bazlı Değer Artışı ve Kira, Uzun Vadeli Ödeme: Yeni Nesil Yatırım Modeli

Century 21 Troy ve Remax Master'ın Kıbrıs'ta satışına başladığı yeni proje, yatırımcıya dolar sterlin/döviz bazlı kira geliri ve uzun vadeli ödeme imkânı sunuyor.

Yalnızca düşük bir peşinatla başlanabilen projede 40 aya kadar taksit fırsatı bulunuyor.

Firma yetkilileri, bu modelin özellikle Türkiye'deki yatırımcılar için büyük avantaj yarattığını belirtiyor:

" Kıbrıs'ta gayrimenkul, artık sadece yazlık değil; dövizle kazandıran bir yatırım aracına dönüştü. Biz de yatırımcılara uzun vadeli ödeme kolaylığıyla bu fırsatı erişilebilir hale getiriyoruz."

Rakamlarla Kıbrıs Gayrimenkul Piyasası

Son yıllarda Kuzey Kıbrıs emlak piyasasında istikrarlı bir büyüme yaşanıyor.

Verilere göre, 2024'ün ikinci çeyreğinde bölgedeki satılık konut fiyatları bir önceki döneme göre %5,4 oranında artış gösterdi.

Yıllık bazda ise Girne'de metrekare fiyatları %7,38, Lefkoşa'da %1,79 yükseldi.

Yatırım geri dönüş süresi ortalama 10 yıl olarak hesaplanırken, kısa dönem kiralamalarda bu süre daha da kısalıyor.

Uzmanlar, Kuzey Kıbrıs'ta uzun dönem kiralamalarda yıllık getiri oranının %8–10, kısa dönem kiralamalarda ise %10–14 arasında değiştiğini belirtiyor.

Bu oranlar, bölgeyi Türkiye ve Güney Avrupa pazarlarına göre oldukça cazip kılıyor.

"Döviz Bazlı Güvence" Yeni Trend Olacak

Ekonomistler, Kuzey Kıbrıs'ın gayrimenkul piyasasında önümüzdeki 2–3 yıl içinde döviz/sterlin bazlı kira modelinin daha da yaygınlaşacağını öngörüyor.(üstelik uzun dönem kiralamalarda kira 6 ayda bir güncelleniyor ve gelir vergisi oranları Türkiye'ye göre oldukça düşük)

Bu durum, hem değer artışını hem de yatırım güvenliğini artıran bir unsur olarak görülüyor.

Century 21 Troy yetkilileri, "Türkiye'de TL bazlı gayrimenkul yatırımları son dönemde dalgalı bir getiri profili çiziyor. Ancak Kıbrıs'ta kira gelirleri ve satışlar dövizle yapıldığı için yatırımcı açısından güven duygusu çok daha yüksek," diyerek yeni projenin bu güveni pekiştirdiğini vurguluyor.

Az Peşinatla Döviz Getirili Güvenli Yatırım

Kıbrıs'ta artan yatırım talebi, sınırlı arsa arzı ve döviz kazancı potansiyeli, bölgeyi 2025 yılı için yatırım radarının merkezine taşıyor.

Century 21 Troy'un yeni projesi, düşük peşinat – uzun vade – dolar kazancı üçlüsünü bir araya getirerek yatırımcıya "güvenli ve kazançlı bir model" sunuyor.

Yatırımcılar, proje hakkında detaylı bilgi ve ödeme planı seçeneklerine Troy'un satış danışmanları aracılığıyla ulaşabiliyor.

Haberler.com / Senem Zafer - Emlak
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu! Rekor teklifler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Fatih Ürek'in durumu ciddiyetini koruyor! Ünlü dostları hastaneye koştu

Durumu ciddiyetini koruyor! Küs olduğu isim hastaneye koştu
Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?

Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?
Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi

Sanık avukatı "Artık taşıyamıyorum" diyerek davadan çekildi
Yavru kurda zulüm: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.