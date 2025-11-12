Haberler

Kıbrıs'ta deprem mi oldu? Kıbrıs'ta ki deprem kaç şiddetinde oldu, kaç saniye sürdü, yıkım var mı?

Güncelleme:
Kıbrıs açıklarında meydana gelen deprem, hem adada hem de çevre bölgelerde paniğe neden oldu. Sarsıntının şiddeti ve süresi merak konusu olurken, bölgeden ilk bilgilere göre depremin ardından artçılar da kaydedildi. Peki, Kıbrıs'ta deprem mi oldu? Kıbrıs'ta ki deprem kaç şiddetinde oldu, kaç saniye sürdü, yıkım var mı?

Sabah saatlerinde Kıbrıs açıklarından gelen deprem haberi endişe yarattı. Adanın birçok noktasında hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, depremle ilgili detaylar merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor. Kıbrıs'ta deprem mi oldu? Kıbrıs'ta ki deprem kaç şiddetinde oldu, kaç saniye sürdü, yıkım var mı?

KIBRIS'TA DEPREM Mİ OLDU?

Kıbrıs'ta sabah saatlerinde meydana gelen deprem bölge genelinde paniğe yol açtı. AFAD'ın verilerine göre Akdeniz açıklarında, Kıbrıs'ın Baf kentinin 20 kilometre uzağında 5,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 15,46 kilometre olarak ölçülürken, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin 5,7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

KIBRIS'TA DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Depremin büyüklüğü konusunda farklı kurumlar farklı veriler paylaştı. AFAD, sarsıntının 5,2 büyüklüğünde olduğunu açıklarken; Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi 5,7, Amerikan Jeoloji Araştırmalar Merkezi ise 5,2 olarak bildirdi. Deprem, kısa süreli ama güçlü bir şekilde hissedildi.

KIBRIS'TAKİ DEPREM HANGİ ŞEHİRLERDEN HİSSEDİLDİ?

Depremin merkez üssü Güney Kıbrıs'ın Baf kenti olarak açıklandı. Ancak sarsıntı sadece Baf'ta değil, başkent Lefkoşa'da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bazı bölgelerinde de hissedildi. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar, depremi net bir şekilde hissettiklerini belirtti.

KIBRIS'TA YIKIM VAR MI?

Şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir yıkım ya da can kaybı bildirilmedi. Ancak yetkililer, artçı sarsıntıların devam ettiğini ve vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Bölgede büyüklükleri 3.5 ile 4.7 arasında değişen birkaç artçı deprem daha kaydedildi. Ekipler, olası hasar tespit çalışmaları için bölgede incelemelerini sürdürüyor.

