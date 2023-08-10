Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, büyüklüğü ve derinliği Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından her gün yayınlanıyor. Kıbrıs Adası, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'tan hissedilen depremler araştırılıyor. Peki, Kıbrıs'ta deprem mi oldu? KIBRIS deprem Son Dakika! Kıbrıs, Diyarbakır, Kahramanmaraş deprem 10 Ağustos! İşte detaylar…

Vatandaşların gündeminde Kıbrıs Adası, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'tan hissedilen depremler yer alıyor. Sarsıntı hisseden vatandaşların gündeminde Kıbrıs'ta deprem mi oldu? KIBRIS deprem Son Dakika! Kıbrıs, Diyarbakır, Kahramanmaraş deprem 10 Ağustos! Soruları yer alıyor. Detaylar haberimizdedir…

KIBRIS'TA DEPREM Mİ OLDU?

10 Ağustos Perşembe günü Kıbrıs Rum kesimi, Malatya ve Diyarbakır'da deprem meydana geldi. Farklı saatlerde meydana gelen depremlerde en son saat 16.01'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 15.25'te Diyarbakır'ın Hani ilçesinde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12km altında gerçekleşti ve büyüklükleri 1,6 ve 4,2 olarak ölçüldü. Depremler Kıbrıs Adası'nda da hissedildi.

KIBRIS DEPREM SON DAKİKA!

10 Ağustos günü gerçekleşen depremleri hisseden Kıbrıslıların en çok merak ettiği konulardan biri Kıbrıs'ta deprem mi oldu? Konusu oldu. İşte Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştirma Enstitüsü (KRDAE) ölçtüğü son depremler: