Kıbrıs'ta deprem mi oldu 12 Kasım Çarşamba SON DAKİKA?

Akdeniz açıklarında aynı bölgede peş peşe gerçekleşen dört sarsıntı, çevre illerde de etkisini gösterdi. KKTC, Antalya ve Adana'da hissedilen depremler, " Kıbrıs'ta deprem mi oldu?" sorusunu gündeme getirdi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat boyunca izliyor. Ülkenin farklı noktalarında yaşanan depremler, gelişmiş sensör sistemleri sayesinde anlık olarak tespit edilip kamuoyuna duyuruluyor. Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış geniş sensör ağıyla yer hareketlerini hızla kayıt altına alıyor. AFAD ve Kandilli'nin yayımladığı "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere kolayca erişmesini sağlarken, bilim insanları için de değerli bir veri kaynağı oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından paylaşılan listelerde depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara yer veriliyor. Bu veriler, halkın doğru bilgiye ulaşmasına yardımcı olurken, yanlış söylentilerin yayılmasını da engelliyor. Kurum, yıl boyunca düzenlediği farkındalık çalışmaları ve tatbikatlarla vatandaşların deprem bilincini artırmayı amaçlıyor.

12 KASIM 2025 KIBRIS'TA DEPREM Mİ OLDU?

Akdeniz sabah saatlerinden bu yana beşik gibi sallanıyor. Akdeniz'de 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından bu sefer de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 18.84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.