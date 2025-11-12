Haberler

Kıbrıs depreminden hangi şehirler etkilendi? Kıbrıs depremi hangi ülkelerde hissedildi?

Kıbrıs depreminden hangi şehirler etkilendi? Kıbrıs depremi hangi ülkelerde hissedildi?
Güncelleme:
Kıbrıs açıklarında meydana gelen deprem, sadece adada değil çevre ülkelerde de hissedildi. Sarsıntının ardından birçok bölgede vatandaşlar panikle sokaklara çıktı. Peki, Kıbrıs depreminden hangi şehirler etkilendi? Kıbrıs depremi hangi ülkelerde hissedildi?

Kıbrıs açıklarında yaşanan deprem, adada yaşayanları ve çevre ülkeleri kısa süreli bir sarsıntıyla etkiledi. Sarsıntının boyutu ve hangi bölgelerde hissedildiği ise vatandaşlar arasında tartışma konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KIBRIS'TA DEPREM Mİ OLDU?

Akdeniz'de meydana gelen deprem Kıbrıs genelinde hissedildi. AFAD'ın açıklamasına göre sarsıntı sabah saatlerinde Baf açıklarında gerçekleşti. 5,2 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden olurken, bölgede yaşayanlar evlerini terk ederek açık alanlara çıktı.

KIBRIS'TA DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

AFAD depremin büyüklüğünü 5,2 olarak bildirirken, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi 5,7 olarak duyurdu. Amerikan Jeoloji Araştırmalar Merkezi ise sarsıntının 5,2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiği ve kısa süreli ancak güçlü bir şekilde hissedildiği belirtildi.

Kıbrıs depreminden hangi şehirler etkilendi? Kıbrıs depremi hangi ülkelerde hissedildi?

KIBRIS'TAKİ DEPREM HANGİ ŞEHİRLERDEN HİSSEDİLDİ?

Depremin merkez üssü Güney Kıbrıs'ın Baf kenti olarak açıklandı. Ancak sarsıntı yalnızca burada değil, Lefkoşa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin birçok bölgesinde de hissedildi. Özellikle yüksek binalarda yaşayanlar depremin etkisini daha güçlü şekilde hissetti.

KIBRIS'TA YIKIM VAR MI?

İlk belirlemelere göre deprem herhangi bir can kaybı veya yıkıma neden olmadı. Yetkililer, artçı sarsıntıların sürdüğünü ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Bölgede büyüklükleri 3,5 ila 4,7 arasında değişen artçı depremler kaydedildi; ekipler olası hasar riskine karşı incelemelerine devam ediyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
