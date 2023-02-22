Kıbrıs deprem mi oldu? SON DAKİKA! 22 Şubat Kıbrıs'ta deprem mi oldu? Az önce Kıbrıs'ta deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Kıbrıs'ta deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Kıbrıs'ta deprem mi oldu? Bugün Kıbrıs'ta deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Kıbrıs'ta deprem ve AFAD Samsun'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Kıbrıs'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! 22 Şubat Kıbrıs'ta deprem mi oldu? Az önce Kıbrıs'ta deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

Kıbrıs'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Kıbrıs'ta deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Kıbrıs'ta deprem mi oldu? Bugün Kıbrıs'ta deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Kıbrıs deprem ve AFAD Kıbrıs'ta deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Kıbrıs'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! 22 Şubat Kıbrıs'ta deprem mi oldu? Az önce Kıbrıs'ta deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

KIBRIS DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.