Kıbrıs - BM yol olayı nedir? KKTC ile BM arasındaki sorun ne?

KKTC'nin Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile Köyü'ne yol yapma çalışması sırasında gerginlik yaşandı. BM barış gücü askerleri yol yapma girişimini engellerken, olaya ilişkin KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, Kıbrıs - BM yol olayı ne? KKTC ile BM arasındaki sorun ne?

KKTC'nin BM kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile Köyü'ne yol yapma girişimi, BM barış gücü görevlileri tarafından engellendi. Engelleme esnasında Kıbrıs Türk tarafı ile BM yetkilileri arasında gerginlik yaşandı. Gelişme sonrası Kıbrıs - BM yol olayı ne? KKTC ile BM arasındaki sorun ne?

KKTC - BM YOL OLAYI NEDİR?

KKTC'nin BM kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile Köyü'ne yol yapma girişimi, BM barış gücü görevlileri tarafından engellendi. Engelleme esnasında Kıbrıs Türk tarafı ile BM yetkilileri arasında gerginlik yaşandı. BM barış gücü askerlerinin KKTC polisine ve yol inşaat ekibine fiziksel müdahalede bulunduğunu belirten KKTC Dışişleri Bakanlığı, "BMBG'nin bu olay sırasındaki tutumu kabul edilmezdir. Biz kararlılığımızdan geri adım atacak değiliz." açıklamasını yaptı.

BM, YOL YAPMA GİRİŞİMİNİ ENGELLEDİ

KKTC yönetiminin Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile Köyü'ne kolay ulaşım sağlamak üzere başlattığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi nedeniyle bölgede tansiyon yükseldi. Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) askerleri, bölgede emniyeti sağlamak amacıyla bulunan KKTC polisine ve yol inşaat ekibine fiziksel müdahalede bulundu. Bölgede gerilim artarken, KKTC ve BM yetkilileri arasında gerginlik yaşandı. BM ve KKTC yönetimi birbirini suçladı.

"ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE SUÇ"

UNFICYP tarafından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde yol inşaatının başladığı noktada KKTC personelinin BM barış güçlerine ve araçlarına saldırdığı belirtildi. Saldırının kınandığı ifade edilen açıklamada, "Olay, BM barış güçlerinin bölgedeki izinsiz inşaat çalışmalarını engellediği Pile yakınlarındaki tampon bölgede yaşandı. BM barış güçlerinin güvenliğine yönelik tehditler ve BM araçlarına zarar verilmesi kabul edilemez ve uluslararası hukuka göre ciddi bir suç teşkil eder" denildi. Türk tarafına, BM misyonunun tampon bölgesindeki yetkisine saygı duyma, gerilimi daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınma ve BM kontrolündeki tampon bölgeden tüm personel ve iş makinelerini derhal geri çekme çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Misyon, durumu yakından izliyor, bölgede sükunet ve istikrarın korunmasını sağlama taahhüdünü sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.

"BMBG'NİN TUTUMU KABUL EDİLEMEZ"

Tampon bölgede yaşanan gerginliğe dair Kıbrıs Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından yapılan açıklamaya KKTC Dışişleri Bakanlığından tepki geldi. Açıklamada, "Pile Köyü'nde yaşayan vatandaşlarımızın KKTC topraklarına ve Pile'deki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Pile-Yiğitler Yolu yapımına 17 Ağustos 2023 tarihinde başlanmıştır. Son derece açıktır ki yol yapımı projesi tamamen insani amaç taşımaktadır. Hal böyle olmasına rağmen bugün Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri tarafından bölgede emniyeti sağlamak amacıyla bulunan polisimize ve yol inşaat ekibine KKTC toprakları içinde fiziksel müdahalede bulunulmuş, yol yapımı engellenmeye çalışılmıştır. BMBG'nin bu olay sırasındaki tutumu kabul edilmezdir" ifadelerine yer verildi.

"BM ASKERİNE SALDIRIDA BULUNULDUĞU İDDİASI ASILSIZ"

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün açıklaması ve bazı ülkelerin benzer açıklamalarında yaşanan durum çarpıtılmakta, BM askerine ve araçlarına saldırıda bulunulduğu iddia edilmektedir. Bu iddialar asılsızdır. Sahada sadece polisimiz bulunmaktadır ve KKTC topraklarında bulunan polisimizin görevi, yol çalışmalarını gerçekleştiren sivil ekibin güvenliğini sağlamaktır. Bölgede meydana gelen gerginlik BM askerleri ve personelinin tutumu ve yol yapımını sürdüren ekibimiz ve bu ekibin güvenliğini sağlayan polisimize yaptığı fiziksel müdahale ve engellemelerden kaynaklanmıştır" denildi.

"ÇALIŞMALAR, BMBG BİLGİLENDİRİLEREK BAŞLADI"

25 yılı aşkın geçmişi bulunan Pile-Yiğitler yolu projesi hususunda Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutumu ve bu yönde yaptığı tüm çağrılara rağmen bugüne kadar Pile'de yaşayan KKTC vatandaşlarının günlük hayatlarını kolaylaştırıcı adımlar atılmadığı, iyi niyetin karşılık görmediği vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle Ada'nın eşit ortağı olan Kıbrıs Türk tarafı Pile-Yiğitler yolunun tamamlanması için gerekli çalışmaları, BMBG'yi bilgilendirmek suretiyle başlatmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"BMBG'DEN BEKLENTİMİZ MÜDAHALE VE ENGELLEME ÇABALARINA SON VERMESİ"

Açıklamada, "Öte yandan 1996 yılında Rumlar tarafından bilinçli bir şekilde Türk arazileri istimlak edilmek suretiyle inşa edilen Larnaka-Dikelya-Ayia Napa yol yapımı ve yine 2004 yılında Rum tarafınca inşa edilen Pile-Voroklini yol yapımına, Kıbrıs Türk tarafının tüm itirazları ve protestolarına rağmen sessiz kalarak izin vermiştir. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (BMBG) bugün Kıbrıs Türk tarafına karşı takındığı taraflı ve kabul edilemez tavır, BMBG'nin ülkemizdeki varlığını sorgulatmakla kalmayıp Birleşmiş Milletlerin itibarını ve inandırıcılığını da zedelemektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetinden bilistifade mevcudiyetini ve faaliyetlerini sürdüren BMBG'den beklentimiz bu taraflı tavrını gözden geçirerek Pile-Yiğitler yol yapımı çalışmalarımıza fiziksel müdahale ve engelleme çabalarına derhal son vermesi, söylem ve eylemlerinde Kıbrıs Türkleri ve Rumlara eşit mesafede bir tutum benimsemesi yönündedir" denildi.