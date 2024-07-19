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KIBRIS BARIŞ HAREKATININ 50'NCİ YILI l Kıbrıs Barış harekatı nedir, ne zaman oldu? Ayşe tatile çıksın ne demek?

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Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıldönümü dolayısıyla Lefkoşa'da, Bülent Ecevit'in heykeli önünde bir tören düzenlendi. Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıldönümü kutlanırken Kıbrıs Barış Harekatı araştırılıyor. Peki, Kıbrıs Barış Harekâtı nedir, ne zaman oldu? Ayşe tatile çıksın ne demek? sorularının cevaplarını haberin devamında bulabilirsiniz.

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa, Göçmenköy girişindeki Bülent Ecevit heykeli önünde düzenlenen törende anıta çelenkler sunuldu. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü dolayısıyla Kıbrıs Barış Harekatı araştırmaları arttı. Kıbrıs Barış Harekatı nedir, ne zaman oldu? Ayşe tatile çıksın ne demek? İşte, detaylar…

KIBRIS BARIŞ HAREKATI NEDİR, NE ZAMAN OLDU?

20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başbakan Bülent Ecevit liderliğinde gerçekleştirdiği Kıbrıs Harekâtı, kod adıyla "Atilla Harekâtı" olarak bilinir. Harekâtın ilk ayağı, 15 Temmuz 1974'te Yunanistan hükümetinin desteklediği darbenin ardından gerçekleştirildi. İkinci aşama ise 14 Ağustos'ta başlatıldı ve Kuzey Lefkoşa dahil olmak üzere adanın yüzde 37'si Türk kontrolüne geçti. Bu harekât sonucunda 140 bin ila 200 bin Rum adanın kuzeyinden, 42 bin ila 65 bin Türk ise adanın güneyinden göç etmek zorunda kaldı.

KIBRIS BARIŞ HAREKATININ 50'NCİ YILI l Kıbrıs Barış harekatı nedir, ne zaman oldu? Ayşe tatile çıksın ne demek?

Türkiye Cumhuriyeti, 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirdiği Kıbrıs Harekâtı'nın Zürih ve Londra Antlaşması'nın 4. maddesine dayandığını savunmaktadır. Ancak Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi, bu harekâtı işgal olarak değerlendirmektedir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 353 sayılı kararı, harekâtın uluslararası güvenlik ve barışı tehdit ettiğini ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca, yabancı askeri müdahaleye son verilmesi çağrısında bulunmuştur. 11 Mayıs 1984 tarihli 550 sayılı kararı ise durumu "işgal" olarak tanımlamıştır.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin 29 Temmuz 1974 tarihli 573 sayılı kararı ise harekâtın birinci aşamasının uluslararası antlaşmalar çerçevesinde yapıldığını belirtmiştir. Ancak ikinci aşamada elde edilen bölgesel kontrolün yasal olarak kabul edilmediğini ifade etmiştir. Uluslararası kuruluşlar genellikle oluşan durumu "yasa dışı istila" olarak nitelendirmektedirler.

KIBRIS BARIŞ HAREKATININ 50'NCİ YILI l Kıbrıs Barış harekatı nedir, ne zaman oldu? Ayşe tatile çıksın ne demek?

AYŞE TATİLE ÇIKSIN NE DEMEK?

İkinci Cenevre Konferansı, 8 Ağustos 1974 tarihinde başladı. Türk tarafı, Kıbrıs'ta coğrafi esasa dayalı federatif bir devlet biçiminin benimsenmesini önerdi, ancak bu öneri Rum tarafı tarafından kabul edilmedi. Türk askeri yetkililer, Rum kuvvetlerine daha fazla zaman kazandırmamak, köprü başındaki Türk kuvvetlerinin ve Türk köylerinin güvenliğini sağlamak, birinci harekâtta elde edilen üstünlüğü korumak amacıyla harekâtın ikinci aşamasını 14 Ağustos'ta başlatma kararı aldılar.

Cenevre'deki görüşmeler sırasında anlaşma sağlanamayacağı anlaşılınca, harekâtın yeniden başlatılması gerektiği kararını veren Türk Dışişleri Bakanı Turan Güneş, bu durumu Başbakan Bülent Ecevit'e "Ayşe tatile çıksın." parolasıyla bildirdi. Bu ifade, Turan Güneş'in kızı Ayşe Güneş Ayata'nın adını taşımaktadır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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