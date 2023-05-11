Mersin'de sahne alan ünlü sanatçı Kibariye, hayranı yüzünden koruma tarafından müdahale edilirken sahneden aşağı düştü. Kibariye'nin sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kibariye sağlık durumu nasıl? Kibariye son durum ne? Kibariye hastaneden taburcu oldu mu? İşte detaylar...

Geçtiğimiz gün Kibariye'nin konserinde ünlü sanatçı için sahneye çıkan bir hayranı ona doğru koştuğu sırada koruması olduğu değerlendirilen şahsın müdahalesi sırasında Kibariye darbe aldı. Kibariye yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düştü. Kibariye'nin son durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kibariye sağlık durumu nasıl? Kibariye son durum ne? Kibariye hastaneden taburcu oldu mu? Detaylar haberimizde...

KİBARİYE SAĞLIK DURUMU NASIL?

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2 metre yüksekliğindeki sahneden düşen şarkıcı Kibariye, tedavisinin ardından taburcu edildi. Şarkıcının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan menajeri, "2 gece boyunca doktor kontrolü altında tutuldu. Tedavisi tamamlandı, İstanbul'a döneceğiz" dedi.